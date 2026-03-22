Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

Remco Evenepoel begint morgen in de Ronde van Catalonië aan het volgende hoofdstuk van zijn seizoen. Onze landgenoot beseft dat het tijd is om nog eens uit te pakken op WorldTour-niveau.

Evenepoel kwam voor het laatst in actie in de UAE Tour. Daar won hij nog de tijdrit, maar beleefde hij een tegenvallend vervolg. Hij werd uiteindelijk tiende in het algemeen klassement.

Johan Bruyneel vindt dat Evenepoel nog eens een belangrijke rittenkoers op WorldTour-niveau moet winnen. Dat lijkt de renner van Red Bull zelf ook te beseffen.

Evenepoel is zelf kritisch genoeg

"Het is mijn ambitie om zulke koersen te winnen", vertelt Evenepoel voor de micro van VTM Nieuws, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest, maar het is er nog niet echt uitgekomen."

"De enige twee rittenkoersen zijn de UAE Tour en de Ronde van Polen, maar dat zijn natuurlijk niet de wedstrijden zoals Parijs-Nice of de Ronde van Catalonië." Waarna hij nog eens leek terug te komen op de uitspraken van Bruyneel.



"Ik ben zelf ook kritisch genoeg om te weten dat het nog eens prijs mag zijn." De concurrentie voor Evenepoel in Catalonië zal stevig zijn. Onder meer Vingegaard, Pidcock, Almeida, Martinez, Skjelmose en Landa staan er aan de start.