Johan Bruyneel zet druk op Remco Evenepoel: "Nu is het tijd"

Johan Bruyneel spreekt altijd met veel waardering voor Remco Evenepoel, maar wil hem meer rittenkoersen zien winnen. Dat is niets nieuws. De tijd om dit te doen is volgens Bruyneel aangebroken.

Tijdens de podcast THEMOVE wijst Spencer Martin erop dat Isaac del Toro nu meer eindzeges heeft in de zeven grootste rittenkoersen van één week dan Evenepoel. Bruyneel heeft meteen een reactie in huis. "Hoeveel heeft hij er gewonnen, één?" Dat klopt: Del Toro heeft pas de Tirreno gewonnen. "Ja, Remco heeft geen enkele van die koersen gewonnen."

Bruyneel kijkt daarom vol verwachting uit naar de eerstvolgende wedstrijd van Evenepoel. "We zullen zien nu in de Ronde van Catalonië. We zullen zien hoe hij het er in Catalonië vanaf brengt na een maand op hoogtestage. Ik verwacht een zeer, zeer goede Remco. Als ik mij niet vergis zal Del Toro er niet zijn, maar Jonas Vingegaard wel."

Ayuso normaal niet aan de start

Bruyneel denkt nog aan een andere mogelijke tegenstander voor Evenepoel. "We zullen zien of Ayuso er zal zijn. Het zal wellicht niet op zijn programma gestaan hebben, maar misschien voert hij een wijziging door." Ayuso leek dé uitdager van Vingegaard te worden in Parijs-Nice, maar moest opgeven na een val. Normaal rijdt hij niet in Catalonië.

"Het is tijd voor Remco om een van die koersen te winnen", voert Bruyneel de druk op. "Hij zou zelfs verschillende van die koersen moeten winnen. Hij heeft het in zich. Misschien is nu de tijd gekomen. Hij is normaal heel goed na een maand op hoogtestage. Dan is hij meestal op zijn best." De verwachtingen zijn dus groot.

Trend zorgt voor test voor Evenepoel

Lees ook... Goed nieuws voor zowel Remco Evenepoel als Mathieu van der Poel
Het zou Evenepoel enorm deugd doen om een belangrijke rittenkoers van één week in de WorldTour te kunnen winnen. Het is de laatste jaren een trend dat de grote kanshebbers in de grote ronden in die rittenkoersen met de zege aan de haal gaan. 

Meer nieuws

Goed nieuws voor zowel Remco Evenepoel als Mathieu van der Poel

Goed nieuws voor zowel Remco Evenepoel als Mathieu van der Poel

18:25
Zonneveld zet vraagtekens bij uitspraak Van der Poel over Pogacar

Zonneveld zet vraagtekens bij uitspraak Van der Poel over Pogacar

21:30
🎥 Entourage steekt op hilarische wijze de draak met Evenepoel: "Dit is gewoon te goed"

🎥 Entourage steekt op hilarische wijze de draak met Evenepoel: "Dit is gewoon te goed"

13:30
Welgeteld één optie: Dumoulin zegt wat het enige is waar Van Aert op mag hopen

Welgeteld één optie: Dumoulin zegt wat het enige is waar Van Aert op mag hopen

20:30
Belgisch wielertalent en Wout van Aert hopen juist op het totaal tegenovergestelde

Belgisch wielertalent en Wout van Aert hopen juist op het totaal tegenovergestelde

19:00
Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

10:00
🎥 Philipsen nekt droom van Segaert en veelbelovende uitslag Uijtdebroeks, De Cauwer onthult cruciaal feit

🎥 Philipsen nekt droom van Segaert en veelbelovende uitslag Uijtdebroeks, De Cauwer onthult cruciaal feit

17:25
Heel slecht nieuws voor grote naam: forfait voor Milaan-Sanremo is zware domper

Heel slecht nieuws voor grote naam: forfait voor Milaan-Sanremo is zware domper

17:00
Beste Mathieu ooit? Van Avermaet nu nog meer overtuigd van slimme Van der Poel

Beste Mathieu ooit? Van Avermaet nu nog meer overtuigd van slimme Van der Poel

16:20
Na eerdere slechte tekenen veegt Kopecky plots alle twijfels weg en Van Gucht trekt er ook conclusie uit

Na eerdere slechte tekenen veegt Kopecky plots alle twijfels weg en Van Gucht trekt er ook conclusie uit

14:20
Wordt dit de rentree van Merlier? Mysterieuze Lampaert moet hard zijn best doen om te zwijgen

Wordt dit de rentree van Merlier? Mysterieuze Lampaert moet hard zijn best doen om te zwijgen

14:00
Sleutelrol voor Van Aert en co: Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd

Sleutelrol voor Van Aert en co: Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd

13:00
Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

12:30
Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

12:00
"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

11:00
Moeilijkste koers van het jaar: commentator Michel Wuyts onthult zijn geheim voor Milaan-Sanremo

Moeilijkste koers van het jaar: commentator Michel Wuyts onthult zijn geheim voor Milaan-Sanremo

09:00
Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

08:30
Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

08:00
"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

07:30
Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

07:00
Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

17/03
"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

17/03
Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

17/03
Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

17/03
Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

17/03
"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

17/03
📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

17/03
Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

17/03
Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

17/03
Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

17/03
'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

17/03
Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

17/03
Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

17/03
Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

17/03
Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

17/03
"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

17/03
info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
