Johan Bruyneel zet druk op Remco Evenepoel: "Nu is het tijd"

Johan Bruyneel spreekt altijd met veel waardering voor Remco Evenepoel, maar wil hem meer rittenkoersen zien winnen. Dat is niets nieuws. De tijd om dit te doen is volgens Bruyneel aangebroken.

Tijdens de podcast THEMOVE wijst Spencer Martin erop dat Isaac del Toro nu meer eindzeges heeft in de zeven grootste rittenkoersen van één week dan Evenepoel. Bruyneel heeft meteen een reactie in huis. "Hoeveel heeft hij er gewonnen, één?" Dat klopt: Del Toro heeft pas de Tirreno gewonnen. "Ja, Remco heeft geen enkele van die koersen gewonnen."

Bruyneel kijkt daarom vol verwachting uit naar de eerstvolgende wedstrijd van Evenepoel. "We zullen zien nu in de Ronde van Catalonië. We zullen zien hoe hij het er in Catalonië vanaf brengt na een maand op hoogtestage. Ik verwacht een zeer, zeer goede Remco. Als ik mij niet vergis zal Del Toro er niet zijn, maar Jonas Vingegaard wel."

Ayuso normaal niet aan de start

Bruyneel denkt nog aan een andere mogelijke tegenstander voor Evenepoel. "We zullen zien of Ayuso er zal zijn. Het zal wellicht niet op zijn programma gestaan hebben, maar misschien voert hij een wijziging door." Ayuso leek dé uitdager van Vingegaard te worden in Parijs-Nice, maar moest opgeven na een val. Normaal rijdt hij niet in Catalonië.

"Het is tijd voor Remco om een van die koersen te winnen", voert Bruyneel de druk op. "Hij zou zelfs verschillende van die koersen moeten winnen. Hij heeft het in zich. Misschien is nu de tijd gekomen. Hij is normaal heel goed na een maand op hoogtestage. Dan is hij meestal op zijn best." De verwachtingen zijn dus groot.

Trend zorgt voor test voor Evenepoel

Het zou Evenepoel enorm deugd doen om een belangrijke rittenkoers van één week in de WorldTour te kunnen winnen. Het is de laatste jaren een trend dat de grote kanshebbers in de grote ronden in die rittenkoersen met de zege aan de haal gaan.