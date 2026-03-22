UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

UAE Team-Emirates-XRG beleefde gisteren een rollercoaster met een mooi einde. Tadej Pogacar won Milaan-Sanremo, maar die zege kwam er letterlijk met vallen en opstaan. Eén pion liep daarbij blijvende schade op.

Pogacar zelf ging zo'n 5 kilometer voor de Cipressa tegen de vlakte en bracht verschillende andere renners ten val. Bij de slachtoffers waren ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel. 

Eerder in de koers was ook ploegmaat Jan Christen al tegen de grond gesmakt. De Zwitser moest daardoor opgeven, waardoor Pogacar meteen een belangrijke pion minder ter beschikking had.

Christen wordt maandag geopereerd

Een dag later is de schade groot. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat Christen zijn linker sleutelbeen gebroken heeft. Dat schrijft zijn team op X.

De renner zal maandag geopereerd worden in Zürich en daarna beginnen aan zijn revalidatie. Het is niet meteen duidelijk hoelang hij buiten strijd zal zijn.

Het verlies van Christen is een aderlating voor UAE, dat dit seizoen met een drukbezette ziekenboeg kampt. Ook onder anderen Tim Wellens is momenteel out met een blessure.

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
