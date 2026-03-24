"Absurd, ongezien": David van der Poel deelt gesprek met Mathieu en is kritisch én vol lof voor UAE

De mening van David van der Poel over een koers waarin broer Mathieu een hoofdrol speelde, is wel héél interessant. Als broer van krijgt David zijn informatie uit heel goede bron.

David van der Poel blikt in Vals Plat onder meer terug op het moment dat McNulty Pogacar na de val van de Sloveen haast voorbij een heel peloton loodst. "Zeker als je de helikopterbeelden ziet, is het echt absurd. De rest staat precies stil, terwijl die ook allemaal 500 of 600 watt aan het duwen zijn. Ze gaan niet aan 200 watt naar boven rijden."

David vindt het absurd om zo'n groot snelheidsverschil te zien. "Het is echt ongezien. Zeker gezien de inspanning voordien, wetende dat je die inspanning nog acht minuten moet doortrekken." Ondertussen heeft David met Mathieu gesproken over Milaan-Sanremo. "We hebben het er kort over gehad toen we samen gingen fietsen."

Mathieu komt tikkeltje tekort op de Poggio

Er zijn wel een paar zaken uit dat gesprek voortgekomen. "De inspanning was veel langer. In plaats van acht minuten Cipressa was het nu daar nog eens drie of vier kilometer achteraan. Dat maakt natuurlijk wel een verschil." Dat is wellicht waardoor Mathieu een tikkeltje tekort kwam op de Poggio en moest lossen. "Ik denk het."

Mathieu wist overigens nog wat informatie te delen. "Hij zei dat zijn tijden gelijkaardig waren met die van vorig jaar op de Cipressa en de Poggio, en de vermogens ook. Dat wil zeggen dat Pogacar gewoon nog sterker was dan vorig jaar. Ik had eerst de indruk dat Mathieu niet zo goed was op de Cipressa, maar dat viel dan toch mee."

Geen steun van UAE voor Dillier

Naast Van der Poel viel er nog wel een renner van Alpecin-Premier Tech op: Silvan Dillier. De Zwitser reed haast tweehonderd kilometer op kop van het peloton. "Ik vind het absurd dat UAE geen mannetje bij zet", maakt David van der Poel een kritische opmerking. "Misschien rijdt Alpecin volgend jaar niet meer op kop."