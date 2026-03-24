Belgische renner maakt het mooie weer in Ronde van Catalonië, maar ploegmaat Toon Aerts zorgt voor ereplaats

Na de tweede plek van Remco Evenepoel in de eerste rit in de Ronde van Catalonië was het de vraag wat de tweede etappe ging brengen.

Lotto-Intermarché koos volop de kaart van de aanval, met twee renners in de vroege vlucht. Dat was de Belg Liam Slock en de Fransman Baptiste Veistroffer. Laatstgenoemde sprokkelde de meeste punten bij de sprints voor het puntenklassement. Dat kan zo nog een doel worden: hij kwam alvast virtueel aan de leiding in dat klassement.

Een versnelling van Slock gooide al twee medevluchters overboord. In het peloton moest ook in de gaten gehouden worden of er geen belangrijke namen moesten lossen. Sam Bennett zou in elk geval niet meesprinten voor de prijzen. Ondertussen sprokkelde Veistroffer vooraan nog bergpunten. Ook voor de bergtrui zou hij zo meestrijden.

Lipowitz en Almeida met de schrik vrij

Op een volgende helling hing hij wel aan het rekkertje, maar hij kon nog terugkeren en zo konden hij en Slock met hun tweetjes nog door. In de finale was er best nog enige chaos in de achtervolging. Alpecin-Premier Tech zag met Uhlig zijn sprinter letterlijk wegvallen. Klassementsmannen als Lipowitz en Almeida kwamen in een tweede groep te zitten.

Er kwam echter nog een hergroepering aan, waardoor ze geen tijdsverlies aan hun broek kregen. Slock zong het vooraan het langste uit, maar vlak voor de slotkilometer was ook zijn verhaal geschreven. Uno-X positioneerde Magnus Cort Nielsen prima langs de nadarhekken. De 33-jarige Deen bleek de snelste en kon het zegegebaar maken.

Top tien voor Toon Aerts



De Fransman Isidore en de Italiaan Busatto (Alpecin-Premier Tech) werden tweede en derde. Godon kwam als vierde over de meet en blijft leider. Toon Aerts zorgde met een toptiennotering nog voor een orgelpunt namens Lotto Intermarché: de veldrijder eindigde als negende.