Een scherpe uithaal en een conclusie op basis van cijfers: "Pogacar alleen bezig met Van der Poel te slopen"

Er is weer nieuwe informatie bekend over de Milaan-Sanremo van Mathieu van der Poel. Op basis hiervan trekt Thijs Zonneveld een conclusie en de analist heeft ook iets gezien dat hij niet vindt kunnen.

In de nieuwe aflevering van de podcast In De Waaier wijst Zonneveld erop dat Pogacar zijn cijfers van Milaan-Sanremo online heeft gezet. Op basis hiervan kunnen enkele bevindingen gemaakt worden. Door de val was het begin van de Cipressa trager, maar Pogacar reed het tweede deel van de helling tien seconden sneller dan vorig jaar.

Met alle gevolgen van dien voor zijn belangrijkste tegenstander. "Van der Poel zat bovenaan op de limiet en is daar ook niet meer van hersteld. Het eerste deel van de Poggio ging ook tien seconden sneller dan vorig jaar. Daarna was het ook op bij Pogacar, want hij reed minder snel dan vorig jaar op de Poggio", analyseert Zonneveld.

Dat was echter niet zo erg: Pogacar had op dat moment het voornaamste al gerealiseerd. "De aanval waarmee hij Van der Poel sloopt, was ook zijn laatste pijl. Dat was ook goed voor hem, want hij was alleen maar bezig met Van der Poel. Hij is er alleen maar op uit geweest om Van der Poel te slopen. Tegen Pidcock durfde hij te sprinten."

Naast de strijd tussen Pogacar, Pidcock en Van der Poel in de finale, is er Zonneveld nog iets anders opgevallen. Helaas is het geen positieve vaststelling. "Als je de beelden terugkijkt en ziet hoeveel motoren ervoor rijden… Er rijden twaalf motoren voor, het slaat nergens op. Dit kon gewoon echt niet", is Zonneveld scherp.

Aan de hoeveelheid motoren zal in de toekomst toch iets gedaan moeten worden. Voorts is het interessant tot welke analyses de cijfers van Pogacar leiden, wat dat zegt volgens Zonneveld dus ook wel iets over Van der Poel.

Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
