Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

Jonas Rickaert is een taaie, dat weten we al langer. Dat laat de renner van Alpecin-Premier Tech nu ook weer blijken. Hij heeft een breukje opgelopen, maar rijdt woensdag gewoon de Ronde van Brugge.

Dat heeft zijn ploeg Alpecin-Premier Tech laten weten via de sociale media. Op Instagram geeft de Belgische wielerploeg een medische update over Rickaert na zijn valpartij in de GP Monseré van afgelopen zondag. "Jonas Rickaert was betrokken bij een valpartij in de GP Monseré en is achteraf onderzocht geweest", begint de mededeling.

"Hij heeft een kleine breuk aan het staartbeen en een schouderblessure opgelopen. Hij had ook last van post-traumatische hoofdpijn. Een CT-scan heeft aangetoond dat er gelukkig geen tekenen zijn die wijzen op een hoofdblessure", is het een gemengd bilan. Vooral dat laatste is natuurlijk positief nieuws en toch wel reden tot opluchting.

Rickaert kan de Ronde van Brugge rijden

"Momenteel lijken zijn blessures te managen", stelt Alpecin-Premier Tech over de toestand van zijn renner. "Zijn deelname aan de Ronde van Brugge is niet in gevaar. "Hij zal de volgende dagen van dichtbij opgevolgd worden." Zijn ploeg wil uiteraard geen enkele evolutie van zijn blessure missen, want dat blijft belangrijk voor zijn programma.

Voorlopig heeft het er dus alle schijn van dat Rickaert woensdag gewoon aan de start zal verschijnen. Dat is meteen heel goed nieuws voor Jasper Philipsen. De snelle man van Alpecin-Premier Tech is een van de grote kanshebbers op winst in de Ronde van Brugge. Dan is een helper als Rickaert wel een waardevolle kracht om bij te hebben.

Rickaert normaal ook dit weekend in actie



Rickaert zou normaal gezien zondag ook In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, de nieuwe naam van Gent-Wevelgem, rijden. Er zal dus zeker in de gaten gehouden worden hoe hij zich de rest van de week voelt.