Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

Om Mathieu van der Poel te kunnen kloppen, heeft Tadej Pogacar duidelijk niets aan het toeval overgelaten. Nu blijkt dat hij toch min of meer een geheim wapen had.

De lessen van Niccolo Bonifazio kunnen zo omschreven worden. De voormalige profwielrenner was zowat de mentor van Tadej Pogacar in aanloop naar Milaan-Sanremo. Bonifazio woont op zo'n vijftien kilometer van de voet van de Cipressa. Hij was dus de aangewezen man om Pogacar te wijzen op elk mogelijk doorslaggevend detail.

Bonifazio heeft Pogacar bijgebracht hoe hij het best de afdalingen kon nemen in de finale van Milaan-Sanremo. De Italiaan, die ooit nog voor Intermarché reed, geeft hierover meer informatie bij Cyclingnews. "De moderne aero fietsen gaan sneller dan ooit tevoren, maar je moet weten hoe je die extra snelheid moet gebruiken."

Bonifazio maakt de vergelijking met de vorige editie. "Vorig jaar zag Tadej af toen hij Van der Poel achtervolgde in de afdaling van de Poggio. Dit jaar was het omgekeerd en kon hij zelfs Pidcock doen afzien. Hij ging vol gas in de bochten en op de rechte stukken, waardoor Pidcock diep moest gaan en een hoge hartslag behield."

Anders kon Pidcock die hartslag op dat moment wat laten zakken. "Ik heb Tadej geholpen om vertrouwen te hebben in zijn afdaling. Nu kan hij snel dalen maar blijft hij in zijn comfortzone, zonder bang te zijn om te vallen. Hij heeft Van der Poel pijn gedaan in de afdaling van de Cipressa en Pidcock in de afdaling van de Poggio."

"Dat heeft Tadej een voordeel gegeven en hij heeft de sprint gewonnen met een half wiel verschil", concludeert Bonifazio. Het is inderdaad mogelijk dat Pogacar zo dat tikkeltje frisheid behield dat hem mee aan de overwinning heeft geholpen. 

