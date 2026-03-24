UPDATE: Dan toch geen onverwachte uitdager voor Van der Poel in de E3 Saxo Classic

Wout van Aert zal er vrijdag in de E3 wellicht niet bij zijn. Mathieu van der Poel start wel en krijgt mogelijk een verrassende uitdager tegenover zich.

E3 Saxo Classic-organisator Jacques Coussens heeft bij WielerFlits gemeld dat UAE Team Emiratex-XRG niemand minder dan Isaac del Toro aan de startlijst heeft toegevoegd. Dat is een interessante keuze van de ploeg uit de Emiraten. Del Toro zou fungeren als vervanger van de geblesseerde Tim Wellens voor de koers van vrijdag.

Zelfs zonder Tadej Pogacar had UAE met Florian Vermeersch en Nils Pollitt sowieso al twee stevige ijzers in het vuur. Als UAE bij zijn besluit blijft om Del Toro aan de start te brengen, zullen we vrijdag dus zien of de Mexicaan ook over kasseien kan rijden. Het staat in elk geval buiten kijf dat de 22-jarige renner een enorm groot klimtalent is.

Del Toro heeft nog extra stap gezet

Vorig jaar brak Del Toro door met een tweede plaats in de Giro en heel wat overwinningen in het najaar. Dit seizoen lijkt hij nog een extra stap gezet te hebben. Hij won de UAE Tour en Tirreno-Adriatico, werd derde in de Strade Bianche en gaf in Milaan-Sanremo nog de voorzet voor de versnelling van zijn kopman Pogacar op de Cipressa.

Als Del Toro er de E3 bijneemt, hoeft hij dus niet te wachten tot de Ronde van het Baskenland begin april om weer in actie te komen. Pogacar heeft weer zijn zinnen gezet op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar in de andere klassiekers in het voorjaar is er wel nog ruimte voor een klepper als Del Toro, als hij daar zin in heeft.

Potentiële uitdager van Van der Poel

Het is toch nog even afwachten, want het is niet altijd zo dat iedereen die op de voorlopige startlijst prijkt ook effectief aan de start van de desbetreffende koers wordt. Als Del Toro wel van start gaat, kan hij zich mogelijk opwerpen tot de uitdager van Van der Poel.





Update: inmiddels heeft Coussens gemeld dat het om een communicatiefout ging. Del Toro zal dus niet aan de start verschijnen van de E3 Saxo Classic.