UPDATE: Dan toch geen onverwachte uitdager voor Van der Poel in de E3 Saxo Classic

Wout van Aert zal er vrijdag in de E3 wellicht niet bij zijn. Mathieu van der Poel start wel en krijgt mogelijk een verrassende uitdager tegenover zich.

E3 Saxo Classic-organisator Jacques Coussens heeft bij WielerFlits gemeld dat UAE Team Emiratex-XRG niemand minder dan Isaac del Toro aan de startlijst heeft toegevoegd. Dat is een interessante keuze van de ploeg uit de Emiraten. Del Toro zou fungeren als vervanger van de geblesseerde Tim Wellens voor de koers van vrijdag. 

Zelfs zonder Tadej Pogacar had UAE met Florian Vermeersch en Nils Pollitt sowieso al twee stevige ijzers in het vuur. Als UAE bij zijn besluit blijft om Del Toro aan de start te brengen, zullen we vrijdag dus zien of de Mexicaan ook over kasseien kan rijden. Het staat in elk geval buiten kijf dat de 22-jarige renner een enorm groot klimtalent is.

Del Toro heeft nog extra stap gezet

Vorig jaar brak Del Toro door met een tweede plaats in de Giro en heel wat overwinningen in het najaar. Dit seizoen lijkt hij nog een extra stap gezet te hebben. Hij won de UAE Tour en Tirreno-Adriatico, werd derde in de Strade Bianche en gaf in Milaan-Sanremo nog de voorzet voor de versnelling van zijn kopman Pogacar op de Cipressa.

Als Del Toro er de E3 bijneemt, hoeft hij dus niet te wachten tot de Ronde van het Baskenland begin april om weer in actie te komen. Pogacar heeft weer zijn zinnen gezet op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar in de andere klassiekers in het voorjaar is er wel nog ruimte voor een klepper als Del Toro, als hij daar zin in heeft.

Potentiële uitdager van Van der Poel

Het is toch nog even afwachten, want het is niet altijd zo dat iedereen die op de voorlopige startlijst prijkt ook effectief aan de start van de desbetreffende koers wordt. Als Del Toro wel van start gaat, kan hij zich mogelijk opwerpen tot de uitdager van Van der Poel. 

Update: inmiddels heeft Coussens gemeld dat het om een communicatiefout ging. Del Toro zal dus niet aan de start verschijnen van de E3 Saxo Classic.

"Onbegrijpelijk": Van Avermaet treedt Bakelants bij over keuze Van Aert en viseert Visma-Lease a Bike

"Onbegrijpelijk": Van Avermaet treedt Bakelants bij over keuze Van Aert en viseert Visma-Lease a Bike

18:30
"Absurd, ongezien": David van der Poel deelt gesprek met Mathieu en is kritisch én vol lof voor UAE

"Absurd, ongezien": David van der Poel deelt gesprek met Mathieu en is kritisch én vol lof voor UAE

18:00
Belgische renner maakt het mooie weer in Ronde van Catalonië, maar ploegmaat Toon Aerts zorgt voor ereplaats

Belgische renner maakt het mooie weer in Ronde van Catalonië, maar ploegmaat Toon Aerts zorgt voor ereplaats

17:07
Een scherpe uithaal en een conclusie op basis van cijfers: "Pogacar alleen bezig met Van der Poel te slopen"

Een scherpe uithaal en een conclusie op basis van cijfers: "Pogacar alleen bezig met Van der Poel te slopen"

16:30
🎥 Van Gils laat van zich horen na harde crash en zware breuken aan zijn bekken en schouder

🎥 Van Gils laat van zich horen na harde crash en zware breuken aan zijn bekken en schouder

16:00
Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

15:00
Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

14:00
Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

13:30
Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

13:00
Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

12:30
Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

12:00
Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

11:00
Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

10:00
Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

09:00
Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

08:00
Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

07:30
"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

07:00
Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training" Naast de fiets

Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training"

21:30
"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

20:30
Opnieuw een dopinggeval: renster testte positief op eerste koersdag

Opnieuw een dopinggeval: renster testte positief op eerste koersdag

20:00
Ondanks zege in Milaan-Sanremo: Bakelants vreest voor gevolgen bij Pogacar

Ondanks zege in Milaan-Sanremo: Bakelants vreest voor gevolgen bij Pogacar

19:00
Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

23/03
🎥 Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe

🎥 Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe

23/03
Rentree was van korte duur: Tim Merlier komt even weer niet in actie

Rentree was van korte duur: Tim Merlier komt even weer niet in actie

23/03
'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'

'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'

23/03
Evenepoel wijst bondscoach Pauwels terecht: "Neen, daar lag het niet aan"

Evenepoel wijst bondscoach Pauwels terecht: "Neen, daar lag het niet aan"

23/03
"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe blessure voor achterstand zorgde

"Niet ideaal": Uijtdebroeks onthult hoe blessure voor achterstand zorgde

23/03
Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

Besef komt binnen na Milaan-Sanremo: Kopecky spreekt duidelijke taal over Wiebes

23/03
Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

Nieuwe domper voor Mads Pedersen en Lidl-Trek net voor de kasseiklassiekers

23/03
Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

Door het ijs gezakt in de UAE Tour: Evenepoel onthult de echte reden

23/03
Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

Voor het eerst samen gekoerst dit jaar: Campenaerts geschrokken van wat hij zag van Van Aert

23/03
Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

Irritatie bij Roodhooft over ploeg van Pogacar: "Een beetje jammer"

23/03
Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

23/03
Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

23/03
Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

23/03
Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

23/03

