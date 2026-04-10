Foute keuze van Van der Poel? Van Avermaet ziet voordelen bij aanpak Van Aert en Pogacar

Foute keuze van Van der Poel? Van Avermaet ziet voordelen bij aanpak Van Aert en Pogacar
Heel wat renners zijn de kasseien van Parijs-Roubaix vrijdag nog gaan verkennen, twee dagen voor de wedstrijd. Greg Van Avermaet ziet daar echter toch een gevaar in.

Tadej Pogacar en zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG en Wout van Aert en Visma-Lease a Bike deden donderdag een verkenning van Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel wachtte dan weer tot vrijdag, twee dagen voor de wedstrijd. 

Ook Soudal Quick-Step ging vrijdag nog verkennen, al was Jasper Stuyven woensdag al een van de eersten om de kasseien al eens te trotseren. Maar onder meer Van der Poel hebben dus gewacht tot minder dan 48u voor de wedstrijd. 

Van Avermaet geen fan van late verkenning Parijs-Roubaix

Greg Van Avermaet stelt zich daar toch vragen bij. "Bij zo'n verkenning creëer je toch een soort spierschade waar je twee dagen later toch nog last van kan hebben", zegt de winnaar van 2017 bij HLN Wielerpodcast. 

"Zelf deed ik mijn verkenning liefst ten laatste op donderdag. Bij AG2R hadden ze dan weer de gewoonte om er twee dagen voor uit te trekken, ik vroeg me dan af waarom ze dat in godsnaam deden."

"In de auto kruipen om de stroken te verkennen kan ook. De verkenning kort houden en niet te veel doen de dagen voor de wedstrijden", is het advies dan ook van Van Avermaet. Al weet Van der Poel wel wat hij doet. 

Wordt Van der Poel recordhouder in Parijs-Roubaix?

De Nederlander was de voorbije drie jaar de beste in Parijs-Roubaix, telkens won hij na een solo. Hij kan dit jaar voor een vierde keer winnen en naast recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck komen. 

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jan Bakelants Remco Evenepoel Tim Merlier Lotte Kopecky Jasper Philipsen Eddy Merckx Dirk De Wolf Ine Beyen Roger De Vlaeminck Wilfried Peeters Cian Uijtdebroeks Thierry Gouvenou Sonny Colbrelli Niels Albert Mathieu Heijboer Oliver Naesen Mikel Landa Meana

