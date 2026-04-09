"Wel tien keer gevraagd": hierdoor was de zege in de Scheldeprijs éxtra speciaal voor Tim Merlier
Tim Merlier is terug en hoe. Onze landgenoot knalde gisteren iedereen uit het wiel in de Scheldeprijs en sloot zo een moeilijke periode af. De zege was bovendien extra speciaal voor de sprinter.

Merlier beleefde een moeilijke winter met blessureleed. Hij had last van de knie en reed daardoor nog maar zijn tweede wedstrijd van het seizoen, na de GP Monseré. Daar werd hij 19de.

Merlier toonde in de Scheldeprijs, een belangrijke afspraak voor sprinters, dat hij nog steeds tot de snelste mannen van het pak behoort. Partner Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules waren bevoorrechte getuigen van de terugkeer van Merlier.

Franck Vandenbroucke won 30 jaar geleden

"Normaal dring ik nooit aan, nu heb ik wel tien keer gevraagd of ze aanwezig zouden zijn. Geen idee waarom, maar... ik was blij dat ze er waren", wordt Merlier geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Weet je wat het extra speciaal maakte en me geweldig motiveerde? Het was exact 30 jaar geleden dat Frank (Vandenbroucke, papa van Cameron, red.) de Scheldeprijs won. Dat had ik dinsdagavond nog ontdekt."

Merlier was al voor de derde keer de beste in de Scheldeprijs. "Mijn derde zege op rij, hier in Schoten. Iets wat ik tot dusver enkel in Nokere Koerse voor mekaar kreeg", voegt hij toe. 

