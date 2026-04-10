Hoe is Van Aert als kopman? Ploegmaat doet boekje open en zegt wat hem speciaal maakt

Wout van Aert is een van de leiders en kopmannen van Visma-Lease a Bike. Ploegmaat Edoardo Affini vindt Van Aert een voorbeeld, die ook niet te beroerd is om zelf werk op te knappen.

In het klassieke voorjaar kon Wout van Aert, behalve in de Strade Bianche, telkens rekenen op Edoardo Affini. De Italiaan is een knecht bij uitstek en knapt vaak werk op voor zijn ploegmaats dat niet in beeld is. 

Van Aert motiveert zijn ploegmaats

Voor Affini is het erg fijn om iemand als Van Aert als kopman te hebben. Hij stuurt zijn ploegmaats en in de aanloop naar een sprint of een beklimming voortdurend aan via de oortjes en motiveert hen ook. 

De voertaal bij Visma-Lease a Bike is Engels, maar Van Aert praat tegen Affini toch vaak in het Nederlanders. De Italiaan heeft al acht jaar een Nederlandse vriendin en woont ook al bijna twee jaar in Nederland, hij heeft de taal dus onder de knie. 

"In het heetst van de strijd is het toch makkelijker om de moedertaal te gebruiken", zegt Affini over Van Aert bij HLNDat Affini zich graag opoffert voor Van Aert heeft er ook mee te maken dat zelf het goede voorbeeld geeft. 

Van Aert offerde zich ook op voor Vingegaard en Yates

"Wat hij al gedaan heeft voor Jonas Vingegaard in de Tour en vorig jaar voor Simon Yates in de Giro, werkt inspirerend. Ik vind dat mooi. Hij is al voor mij drinkbussen gaan halen", stelt Affini nog. 

Pogacar, Van der Poel of Van Aert? Johan Museeuw onthult zijn topfavoriet voor Parijs-Roubaix

