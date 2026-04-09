De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

Kan Wout van Aert zondag voor het eerst Parijs-Roubaix winnen? Dirk De Wolf en ook Niels Albert geloven in zijn kansen in de Hel van het Noorden.

Tweede in 2022, derde in 2023 en vierde vorig jaar. Wout van Aert zakte telkens één plaats bij zijn laatste drie deelnames, maar lijkt klaar te zijn voor een eerste overwinning in Parijs-Roubaix. Dat toonde hij in de Ronde van Vlaanderen.

De Wolf en Albert geloven in Van Aert

Van Aert zal dan wel onder meer Pogacar moeten kloppen. Dirk De Wolf gelooft er alvast in. "Wout van Aert gaat het zondag doen. Of zijn ploeg sterk genoeg is? Wout gaat het in zijn eentje doen", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Volgens Niels Albert zal de strategie voor Van Aert ook relatief makkelijk zijn. "Hij moet 'gewoon' volgen." Al is dat natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. En ook pech speelt altijd een factor in Parijs-Roubaix.

"Op een bepaald moment zal er een wit shirt met vijf kleuren demarreren. Dan moet Wout ervoor zorgen dat hij in dat wiel zit", doelt hij op Tadej Pogacar. Al is er natuurlijk ook nog altijd Mathieu van der Poel.

Kan Van der Poel gelost worden in Parijs-Roubaix?

De Nederlander stond op vijf deelnames vier keer op het podium. De laatste drie edities was Van der Poel ook de beste, het is maar de vraag hoe de Nederlander geklopt kan worden in Parijs-Roubaix.