Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

Geen Remco Evenepoel in Parijs-Roubaix. Onze landgenoot zal niet aan de start verschijnen van de Helleklassieker, tot spijt van Jan Bakelants.

Evenepoel zal een week na zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen dus niet afzakken naar de Hel van het Noorden. Onze landgenoot was meteen op de afspraak in Vlaanderens Mooiste en eindigde knap op het podium.

Toch zal hij die uitstekende vorm nu niet verzilveren in Parijs-Roubaix. Hij toonde in Vlaanderen nochtans dat hij uitstekend uit de voeten kan op kasseien. Analist en oud-wielrenner Jan Bakelants vindt het spijtig.

Parijs-Roubaix is een windkoers

"Ik had het nu wel willen zien, Remco in Parijs-Roubaix", vertelde Bakelants in Wielerclub Wattage, geciteerd door Sporza. "Ik heb de indruk dat Remco zin heeft gekregen in die kasseiklassiekers."

"En ik denk, contradictorisch genoeg, dat Parijs-Roubaix de klassieker is waar Evenepoel het meeste voordeel heeft ten opzichte van Pogacar." Bakelants legt ook uit waarom.

"Omdat Tom Boonen me onlangs zei dat Roubaix eigenlijk een windkoers is. Je rijdt daar altijd en overal op het kantje. En wie rijdt beter in de wind dan Remco? In de Ronde heeft Remco gevoeld dat hij ook goed over de kasseien rijdt. Daarom dat hij niet meteen zei dat hij Roubaix niet zou rijden."



Lees ook... Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar›

Evenepoel zal zich nu normaal gezien in Spanje voorbereiden op de Ardennenklassiekers. Op 19 april zal hij aan de start verschijnen van de Amstel Gold Race en een week later volgt Luik-Bastenaken-Luik. Tussendoor pikt hij ook mogelijk de Waalse Pijl mee.