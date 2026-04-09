Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

Lorenz Lomme
| Reageer
Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen Remco Evenepoel in Parijs-Roubaix. Onze landgenoot zal niet aan de start verschijnen van de Helleklassieker, tot spijt van Jan Bakelants.

Evenepoel zal een week na zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen dus niet afzakken naar de Hel van het Noorden. Onze landgenoot was meteen op de afspraak in Vlaanderens Mooiste en eindigde knap op het podium.

Toch zal hij die uitstekende vorm nu niet verzilveren in Parijs-Roubaix. Hij toonde in Vlaanderen nochtans dat hij uitstekend uit de voeten kan op kasseien. Analist en oud-wielrenner Jan Bakelants vindt het spijtig.

Parijs-Roubaix is een windkoers

"Ik had het nu wel willen zien, Remco in Parijs-Roubaix", vertelde Bakelants in Wielerclub Wattage, geciteerd door Sporza. "Ik heb de indruk dat Remco zin heeft gekregen in die kasseiklassiekers."

"En ik denk, contradictorisch genoeg, dat Parijs-Roubaix de klassieker is waar Evenepoel het meeste voordeel heeft ten opzichte van Pogacar." Bakelants legt ook uit waarom.

"Omdat Tom Boonen me onlangs zei dat Roubaix eigenlijk een windkoers is. Je rijdt daar altijd en overal op het kantje. En wie rijdt beter in de wind dan Remco? In de Ronde heeft Remco gevoeld dat hij ook goed over de kasseien rijdt. Daarom dat hij niet meteen zei dat hij Roubaix niet zou rijden."

Evenepoel zal zich nu normaal gezien in Spanje voorbereiden op de Ardennenklassiekers. Op 19 april zal hij aan de start verschijnen van de Amstel Gold Race en een week later volgt Luik-Bastenaken-Luik. Tussendoor pikt hij ook mogelijk de Waalse Pijl mee.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Paris - Roubaix
Jan Bakelants
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Remco Evenepoel Florian Vermeersch Jan Bakelants Mikel Landa Meana Dirk De Wolf Thierry Gouvenou Jasper Philipsen Eddy Merckx Jordi Meeus Marijn De Vries Wilfried Peeters Jai Hindley Chris Horner Marcel Buys Niels Albert Mathieu Heijboer

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved