Aranburu bezorgt Basken het delirium, Seixas bouwt voorsprong verder uit

In de Ronde van het Baskenland was Paul Seixas aan het feest in de eerste twee etappes. Het Franse toptalent sprokkelde vandaag opnieuw kostbare seconden. De winst was voor de Bask Alex Aranburu.

Seixas greep in de openingstijdrit meteen de macht door de tegenstand weg te blazen. De dag daarop was hij de beste in een stevige bergrit door er alleen vandoor te gaan. In de vierde etappe met start en aankomst in Galdácano kreeg het peloton opnieuw een pittig parcours voor de wielen geschoven. De renners moesten zeven hellingen bedwingen en kregen een stevig slot als nagerecht. Opnieuw spek voor de bek van Seixas?

De koers werd in het begin gekruid door verschillende aanvallen met onder meer een strijdlustige Julian Alaphilippe. Juan Ayuso stapte daarna af. De Spanjaard had last van maagproblemen. Brandon McNulty (UAE) ging er vervolgens alleen van door.

Aranburu zegeviert voor eigen volk

Daarachter scheurde het peloton in stukken, maar koploper Paul Seixas hield gemakkelijk stand. Een uitgebreide groep met onder meer Steff Cras, Mauri Vansevenant en Emiel Verstrynge ging vervolgens op zoek naar McNulty. De Amerikaan verloor kostbare tijd door een fietswissel en werd ingelopen door de achtervolgers.

Lipowitz testte Seixas in het peloton, maar de jonge Fransman gaf geen krimp. De kopgroep werd ondertussen kleiner en telde met Vansevenaant en Verstrynge nog twee Belgen. Aranburu en Tobias Halland Johannessen scheidden zich daarna af voorin.



De Bask zette zijn Noorse metgezel stevig onder druk in de afdaling. Seixas deed ondertussen hetzelfde in de achtergrond en sprong zowaar weg. Scaroni kwam ondertussen bij de twee koplopers. Halland Johannessen ging in een chaotische laatste kilometer stevig aan, maar werd sterk geremonteerd door Aranburu. De Bask pakt zijn derde ritwinst in zijn Baskeland. Seixas werd achtste op veertien seconden en bouwt zijn voorsprong verder uit.