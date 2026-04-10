Succes van zijn uitstekend voorjaar: Vermeersch verklapt twee van zijn geheimen

Gianni Vermeersch doet het dit voorjaar uitstekend bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij wordt vooral geprezen om zijn uitstekende positionering en hij verklapt dan ook enkele van zijn geheimen.

Vijfde in Strade Bianche, achtste in de E3 Saxo Classic en tiende in de Ronde van Vlaanderen. Gianni Vermeersch rijdt opnieuw een uitstekend voorjaar, waarvoor hij ook naar Red Bull-BORA-hansgrohe werd gehaald.

Vermeersch speelde in de Ronde ook een rol voor Remco Evenepoel. Hij was al voor de Molenberg weggereden en overleefde zo de schifting. En zo eindigde hij uiteindelijk ook zelf nog in de top tien.

Wat maakt Vermeersch zo goed in positionering?

Door onder meer Patrick Lefevere en José De Cauwer wordt Vermeersch geprezen voor zijn uitstekende positionering. Zijn geheimen allemaal prijsgeven doet hij niet, maar Vermeersch kan wel iets verklappen.

"Laat mij het erop houden dat ik een goeie zin voor oriëntatie heb", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vermeersch heeft heel wat klassiekers al enkele keren gereden en kan de parcoursen ook goed visualiseren.

Energiezuinig opschuiven een kunst van Vermeersch

Op dezelfde plaatsen maakt het peloton vaak dezelfde bewegingen en die kent Vermeersch intussen. "Ik heb daar een goed geheugen voor." Maar hij kan ook energiezuinig opschuiven in het peloton.





Sterke knechten voeren voor een belangrijk punt vaak de snelheid heel hoog op, vaak vijf kilometer vooraf. Op het einde wordt de druk van achteruit vaak dan toch te groot en daar profiteert Vermeersch dan van.

"Mijn strategie is om wat verder in het peloton af te wachten en dan in laatste instantie met een inspanning van pakweg dertig seconden naar voren te komen", verklapt Vermeersch nog.