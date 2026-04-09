"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

Wout van Aert zal in Parijs-Roubaix geen beroep kunnen doen op het bandendruksysteem van GRAVAA. De UCI heeft het systeem plots verboden, bij Visma-Lease a Bike vielen ze uit de lucht.

Met het bandendruksysteem van GRAVAA konden Wout van Aert en zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike voor meer of minder druk in hun banden in hun banden kiezen met een druk op een knop. Daardoor kon Van Aert makkelijker over de kasseistroken rijden.

Visma-Lease a Bike begrijpt verbod van UCI niet

Dit jaar zal hij het systeem dus niet kunnen gebruiken. Head of Performance. Mathieu Heijboer onthulde in de podcast In De Waaier dat Visma-Lease a Bike twee weken geleden een brief heeft gekregen dat het systeem verboden is.

"De reden die gegeven wordt, is dat het bedrijf failliet is gegaan. Kort daarna is er wel een doorstart gemaakt, maar de UCI twijfelt aan de commerciële beschikbaarheid. En hebben ze gezegd: we verbieden het voor de rest van het jaar", stelt Heijboer.

Geen verbod voor Denain, wel voor Parijs-Roubaix

Nochtans zijn de banden met het systeem volgens Heijboer gewoon te koop. Hij vindt dat dan ook allemaal iets te toevallig. Vooral omdat Visma-Lease a Bike de GP Denain op 19 maart nog reed met het systeem.

"Maar dan nu ineens vlak voor Roubaix... Dat is gewoon geen toeval." Toch starten met het systeem houdt risico's in volgens Heijboer. "De strafmaat is een waarschuwing tot diskwalificatie. Dat risico wil je niet lopen."



Lees ook... De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd›

Winstkansen Van Aert gedaald in Parijs-Roubaix

In beroep gaan heeft volgens Heijboer ook weinig zin, omdat het op korte termijn wellicht toch geen verschil zou maken. Visma-Lease a Bike moet dit nu slikken, maar voor Wout van Aert is het verbod wel een stevige domper.

Hij werd er vorig jaar nog vierde mee en volgens Heijboer verkleint het zijn kansen op winst dit jaar. "We hebben heel veel geloof in het systeem en het uitvoerig getest. Het is super zonde dat het nu ineens om heel onduidelijke redenen niet meer mag."