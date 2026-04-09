"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis met problemen aan zijn heup. De Kannibaal heeft een infectie opgelopen aan de heup die hij eind 2024 brak.

Al bijna anderhalf jaar sukkelt Eddy Merckx met problemen aan zijn heup. Tijdens een fietstocht viel Merckx in december 2024 op een overweg en brak daarbij zijn heup. Sindsdien is hij aan een lange revalidatie bezig.

Nieuwe infectie aan heup van Eddy Merckx

Merckx kreeg al enkele keren een nieuwe heup, maar telkens doken er problemen op. Dat is nu opnieuw het geval. La Dernière Heure meldde dat Merckx al een week last heeft van een infectie aan zijn heup.

Daarvoor ligt hij nu in het ziekenhuis liggen en krijgt hij ook antibiotica. Een nieuwe klap voor Merckx, die tot nu toe vier keer per week, waaronder twee keer bij Lieven Maesschalck in Antwerpen, revalideerde bij een kinesist.

Merckx is gesukkel met zijn heup beu

Bij Het Nieuwsblad reageerde Merckx ook al kort. Hij kreeg een zware antibioticakuur om de infectie te behandelen, maar die sloeg niet helemaal aan. Wellicht dringt zich een nieuwe operatie aan zijn heup zich op.



"Het gesukkel mag nu gaan stoppen, het hangt mijn voeten uit", stelt Merckx. Hij hoopte binnenkort opnieuw buiten te kunnen fietsen nu het weer wat beter is, maar dat zal nu opnieuw niet kunnen.