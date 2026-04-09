Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

Wout van Aert kan met een goed gevoel naar Parijs-Roubaix trekken. Onze landgenoot hoopt er zijn eerste kassei te winnen.

Van Aert steekt in een goede vorm. Dat bewees hij afgelopen zondag nog maar eens door in de Ronde van Vlaanderen beslag te leggen op de vierde plaats. Eerder pakte hij ook net naast de winst in Dwars door Vlaanderen.

Maar de ambitie reikt uiteraard hoger. Van Aert wil zondag een tweede monument winnen, na Milaan-Sanremo in 2020. Dan zal hij zijn absolute topniveau moeten bereiken en moet hij hopen dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar dat niet doen.

Van Aert kent alvast zijn ploegmaats die hem door de Hel van het Noorden zullen moeten loodsen. Team Visma - Lease a Bike maakt op sociale media de selectie bekend. "Ready for it", is het strijdvaardige bijschrift,

Van Aert zal bijgestaan worden door Matthew Brennan, Christophe Laporte, Per Strand Hagenes, Edoardo Affini, Pietro Mattio en Owain Doull. Vooral van die eerste drie namen wordt er veel verwacht.

Team Visma - Lease a Bike en Van Aert zullen proberen om de indrukwekkende reeks van Mathieu van der Poel te doorbreken. Die won drie keer op een rij. Is het dit jaar de beurt aan Van Aert?



