🎥 Nog maar eens prijs voor Seixas in Baskenland, Uijtdebroeks schuift op

Opnieuw prijs voor Paul Seixas (19) in de Ronde van het Baskenland. In een rit met start en aankomst in Eibar ging hij op pad met Florian Lipowitz, in de sprint was de Franse leider de sterkste.

In de eerste twee ritten had Paul Seixas de Ronde van het Baskenland al een een plooi gelegd met twee overtuigende ritzeges. Concurrenten zoals Isaac del Toro (UAE) en Juan Ayuso (Lidl-Trek) moesten ook al opgeven.

Lipowitz bestookt Seixas, maar raakt niet weg

De derde en vierde etappe werden telkens gewonnen door vluchters, maar in de vijfde etappe toonde Seixas zich opnieuw. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) bestookte de Fransman, maar die gaf geen krimp.

Op zo'n 30 kilometer van de streep, op de voorlaatste van acht beklimmingen, reden Seixas en Lipowitz weg uit een groepje met de favorieten. Ze bouwden hun voorsprong stelselmatig uit tot meer dan een minuut.

Seixas wint opnieuw, Uijtdebroeks schuift op in het klassement

Het werd een sprint met twee voor de ritzege, al hadden Lipowitz en Seixas niet echt meer een versnelling in de benen. De Fransman haalde het wel en boekt zo drie op vijf, in het klassement loopt hij ook verder uit.

Cian Uijtdebroeks werd in de achtervolgende groep elfde op 1'11" van Seixas. De Belgische kopman van Movistar schuift in het klassement op naar de zevende plaats, maar volgt wel al op 4'42" van leider Seixas.



