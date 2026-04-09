Concurrente van Lotte Kopecky openhartig: "Het is een hele pittige periode geweest"

Ook de vrouwen werken zondag hun Parijs-Roubaix af. Marianne Vos keert terug in competitie na een moeilijke periode waarin ze haar vader verloor.

Vos verscheen door het overlijden van haar vader niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix zal ze terugkeren in het peloton, meldt Team Visma - Lease a Bike op zijn website, waar Vos ook aan het woord komt.

"Het is een hele pittige periode geweest", vertelt ze. "Het was fijn én belangrijk om de afgelopen weken bij mijn familie te zijn. Deze week heb ik geprobeerd het normale leven weer op te pakken, en daar is de fiets natuurlijk een belangrijk onderdeel van."

Vos kijkt uit naar zondag

"Parijs-Roubaix is een hele mooie koers en is altijd een groot doel geweest. Ik kijk er dus ook naar uit om zondag weer met het team aan de start te staan", blikt ze vooruit.

"Vanaf het moment dat je hier bent en de verkenning gaat doen, is het gewoon heerlijk om hier te zijn. Ook al voelen de kasseistroken als een marteling, de weg die leidt naar de Vélodrome in Roubaix is prachtig. De koers is zo uniek in de wielersport. Ik vind het geweldig."



Vos won in haar rijke carrière al een pak koersen, maar Parijs-Roubaix ontbreekt nog op haar palmares. Al wordt die koers bij de vrouwen pas sinds 2021 georganiseerd. Zondag zal Vos haar eerste kassei proberen te pakken. Vorig jaar was ploegmate Pauline Ferrand-Prévot de sterkste in de Hel van het Noorden. Lotte Kopecky zal aan beide rensters een vette kluif hebben.