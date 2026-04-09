Jan Bakelants moet de fans van Remco Evenepoel zwaar teleurstellen

Remco Evenepoel beleefde een geslaagd debuut in de Ronde van Vlaanderen. Voor Parijs-Roubaix past hij dit jaar en Jan Bakelants ziet het ook somer in voor volgend jaar.

Evenepoel kwam sterk voor de dag in Vlaanderens Mooiste. Hij ging lang goed mee en bleef als enige lange tijd op korte afstand van Mathieu van der Poel en winnaar Tadej Pogacar. Dat smaakt naar meer.

Evenepoel zal echter niet aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix. Hij richt zijn pijlen in de plaats daarvan meteen op de Ardennenklassiekers, met als eerste grote afspraak de Amstel Gold Race op 19 april.

Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix in 2027?

Jan Bakelants denkt bij Wielerclub Wattage dat Evenepoel zeker iets had kunnen doen in de Hel van het Noorden. "Als je in de Ronde 40 kilometer lang op 20 seconden kan blijven hangen van zo'n sterk duo, dan toont dat wel aan dat je in een heel goeie conditie steekt", wordt de oud-renner geciteerd door Sporza.

"Maar ik kan ook begrip opbrengen voor Remco's beslissing om Roubaix niet te rijden", zegt Bakelants. Die heeft meteen ook minder goed nieuws voor de fans van Evenepoel die hem in 2027 aan het werk hopen te zien in de Helleklassieker.

"Ik denk niet dat dat volgend jaar al zal zijn. Dan zal hij misschien eerst Milaan-Sanremo als extra klassieker rijden." Het is afwachten hoe het programma van Evenepoel er volgend jaar uit zal zien.