Pogacar op deze manier te kloppen in Parijs-Roubaix? Van der Poel wil er niet van weten

Net als in de Ronde van Vlaanderen wordt Tadej Pogacar wellicht de grootste uitdager van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen onder druk zetten in de bochten, daar wil Van der Poel niet van weten.

De voorbije drie jaar was Mathieu van der Poel de beste in Parijs-Roubaix en ook nu is de Nederlander topfavoriet. Al zal hij dan wel moeten afrekenen met wereldkampioen Tadej Pogacar, die zijn vijfde monument op rij kan winnen.

Betere Pogacar in Parijs-Roubaix door verkenningen?

Pogacar heeft de voorbije maanden meermaals de kasseien verkend en heeft al veel meer ervaring dan vorig jaar. Opnieuw uit de bocht gaan zoals vorig jaar, het lijkt minder waarschijnlijk voor Pogacar.

En toch heeft Van der Poel wellicht nog een voordeel op Pogacar. Hij stond al vijf keer aan de start van Parijs-Roubaix en heeft als veldrijder ook nog eens het voordeel dat hij over een uitstekende techniek beschikt.

Maakt Van der Poel het verschil in de bochten?

Ex-renner Laurens ten Dam stelde in zijn podcast Live Slow Ride Fast voor dat Van der Poel de wereldkampioen onder druk zou zetten in de bochten. Door ze scherp aan te snijden en daarna stevig door te trekken kan hij Pogacar in moeilijkheden brengen.

"Je kan dat proberen, maar dat is geen tactiek die ik zal hanteren. Als je te veel risico’s neemt, vergroot dat ook de kans op lekke banden", zegt Van der Poel bij HLN. "Pogacar toonde al dat hij goed kan sturen en ook altijd goed in positie zit."