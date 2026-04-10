🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

Voor sponsor Shimano heeft Mathieu van der Poel een inkijk gegeven in zijn leven in de mini-docu 'This is home'. Van der Poel toont onder meer zijn woningen in België en Spanje.

Werk en privé houdt Mathieu van der Poel vaak gescheiden, hij is dan ook gesteld op zijn privacy. Voor zijn sponsor Shimano maakte Van der Poel echter een uitzondering en geeft hij een unieke inkijk in zijn leven.

Van der Poel niet anders thuis

"We voelden dat dit het juiste moment was om een meer compleet beeld te tonen van wie ik ben. Als atleet, maar ook als mens", zegt Van der Poel. We krijgen vooral Van der Poel te zien in zijn dagelijks leven.

"Thuis is hij niet anders dan de Mathieu die jullie in de koers te zien krijgen", zegt zijn vriendin Roxanne Bertels. "Zoals jullie hem zien, zo zie ik hem ook." Van der Poel ontspant onder door te golfen.

Golf en Spanje belangrijk voor Van der Poel

"Ik ben een beetje geobsedeerd door golf", stelt Van der Poel. "Het is een fijne manier om met vrienden bij te praten en even weg van de fiets te zijn." Ook zijn villa in het Spaanse Moreira komt in beeld.

"In een vertrouwde omgeving kan ik mijn focus behouden, onder meer door vast te houden aan eenvoudige routines. Maar dat geldt ook voor onze uitvalsbasis in Spanje, waar ik echt kan ontspannen en weer opladen, vaak bij veel beter weer."