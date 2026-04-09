Tadej Pogacar heeft zeer slecht nieuws voor de concurrentie: "Dat is geen geheim"

Lorenz Lomme
Foto: © photonews

Tadej Pogacar start zondag als een van de topfavorieten aan Parijs-Roubaix. Na zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen trekt de Sloveen naar eigen zeggen met weinig druk naar de Helleklassieker.

Pogacar voerde in de Ronde opnieuw een fenomenaal nummertje op. Hij versmachtte eerst Remco Evenepoel om later ook Mathieu van der Poel overboord te gooien en solo te finishen.

Pogacar is daardoor dé topfavoriet voor Parijs-Roubaix. Op de website van zijn team, UAE Team Emirates - XRG, blikt het fenomeen vooruit op de wedstrijd, die hij nog niet kon winnen in zijn carrière.

Pogacar gaat ervan genieten

"Het is geen geheim dat Parijs-Roubaix een van de grote doelen is in dit deel van het seizoen", waarschuwt hij de concurrentie. "De paar wedstrijden die ik tot dusver heb gereden, zijn perfect verlopen. De motivatie is dus heel hoog, maar de druk is laag."

"Ik ga ervan genieten, ongeacht het resultaat", voegt de Sloveen toe. "Ik kijk uit naar een goed koersweekend. We hebben zo'n sterk team met jongens die hier al het podium hebben gehaald, dus ik ben niet de enige die een resultaat kan neerzetten."

UAE Team Emirates - XRG maakte ondertussen de selectie al bekend voor Parijs-Roubaix. Pogacar zal er de steun krijgen van  Florian Vermeersch, Nils Politt, Mikkel Bjerg, Sebastián Molano, Antonio Morgado en Rui Oliveira.

