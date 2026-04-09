"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

Parijs-Roubaix wordt geteisterd door dieven die kasseien stelen. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou is er niet mee opgezet en waarschuwt dan ook voor zware gevolgen voor de renners.

Parijs-Roubaix is zondag de laatste kasseiklassieker van het voorjaar, maar misschien wel de belangrijkste. Zondag krijgen de renners dertig kasseistroken voorgeschoteld, met in totaal zo'n 55 kilometer kasseien.

Dieven stelen kasseien van Parijs-Roubaix

Er duikt echter wel een opvallend fenomeen op, waarbij dieven kasseien stelen. Dat zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou bij de Nederlandse krant De Telegraaf. Deze week sloegen dieven toe in het Bos van Wallers.

"In het Bos van Wallers, maar ook op Carrefour de l’Arbre, draaien we veel overuren", zegt Gouvenou. "Dat zijn twee mythische stroken van Parijs-Roubaix en mensen stelen daar kasseien om als souvenir mee te nemen."

Gaten in de weg zijn levensgevaarlijk

"Ze realiseren zich alleen niet dat ze daarmee grote en diepe gaten op de stroken veroorzaken. Het is onbegrijpelijk dat ze niet nadenken over de gevolgen. Dit kan levensgevaarlijk zijn", stelt Gouvenou dan ook.

"Stel je eens voor wat er gebeurt als de renners in zo'n gat rijden. Ze rijden met snelheden van 50 kilometer per uur over deze stroken." Want heel wat renners gaan de kasseistroken ook nog eens verkennen deze week.





Tijdens Parijs-Roubaix zondag, de vrouwen rijden voor het eerst op dezelfde dag als de mannen, zal er echter geen probleem zijn. Er is een grote voorraad aan kasseien en eind deze week volgt er ook nog een controle.