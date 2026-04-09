Mathieu van der Poel antwoordt op kritiek na Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel trekt als een van de grote favorieten naar Parijs-Roubaix. In de Ronde van Vlaanderen moest hij enkel Tadej Pogacar voor zich dulden. Na de koers was er wat kritiek te horen.

Zo vonden velen dat Van der Poel te gretig meewerkte met Pogacar en daarmee in de kaart speelde van zijn grote concurrent. Pogacar liet Van der Poel daarop achter en kwam alleen binnen.

Vader Adrie van der Poel weerlegde de kritiek en ook zoonlief Mathieu komt nu terug op de kwestie. Hij vindt dat hij geen fout maakte door mee rond te rijden met Pogacar.

Verschil tussen all-out en je beurten doen

"Niet met Tadej meerijden zou geen verschil gemaakt hebben voor de uitslag", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Er is een verschil tussen all-out en gewoon je beurten doen."

"Ik zat gewoon in het wiel en als ik daar stop met meerijden is het ook anti-racing. We gaan elkaar nog vaak tegenkomen, dus dan kan je maar beter goed overeenkomen", vindt hij.



Van der Poel hoopt zondag zijn vierde kassei te winnen in de Helleklassieker. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Tom Boonen en Monsieur Paris-Roubaix Roger de Vlaeminck.