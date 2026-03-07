Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

Opvallend beeld in de Strade Bianche. Een groepje rensters, met ook Lotte Kopecky erbij, reed verkeerd en verloor zo kostbare tijd.

Kopecky reed verkeerd

Demi Vollering en Lotte Kopecky waren de bekendste namen in het groepje dat een motard volgde, maar zo op een verkeerd stuk weg terechtkwam in de Strade Bianche.

Na honderd meter hadden ze hun fout door en keerden ze hun kar. Daarmee verloren ze de nodige tijd en was het kalf voor hen daarmee helemaal verdronken. Maar wiens verantwoordelijkheid is dat?

Verantwoordelijkheid bij de renners

De UCI is streng: renners moeten zelf het parcours kennen. Er staan immers ook pijlen langs de weg. “Het parcours uit het blote hoofd kennen, is uiteraard niet evident”, vertelt iemand van de UCI aan Sporza.

“Maar de renners hebben het traject op hun GPS-toestel. In principe hebben ze alles bij de hand om juist te rijden”, is het onverbiddelijke oordeel.

Lees ook... Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg›

De UCI blijft erbij dat deze regel altijd zal blijven bestaan. Zo kan niemand achteraf ook een claim indienen tegen de begeleiders of de organisatie dat ze een koers verloren door verkeerde aanduidingen.