"Niet bespreekbaar": Vanthourenhout klaar en duidelijk over Evenepoel

Remco Evenepoel komt zondag niet aan de start van Parijs-Roubaix. Anders dan de Ronde van Vlaanderen is dat volgens ploegleider Sven Vanthourenhout nooit een optie geweest.

Wel de Ronde, niet Parijs-Roubaix

Na zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen leek Remco Evenepoel zelf de deur open te zetten voor een deelname aan Parijs-Roubaix. De olympische kampioen leek de smaak van de kasseien helemaal te pakken te hebben.

Red Bull-BORA-hansgrohe maakte een dag later echter al duidelijk dat Evenepoel zondag niet aan de start zou komen. Evenepoel stoomt zich nu klaar voor de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Vanthourenhout legt uit waarom Evenepoel Parijs-Roubaix niet rijdt

Ploegleider Sven Vanthourenhout maakt bij WielerFlits duidelijk dat Parijs-Roubaix nooit op de tafel heeft gelegen. "Dat zou ook nooit gebeuren, zelfs zonder een resultaat in de Ronde. Dat was niet meer bespreekbaar."

Volgens Vanthourenhout zijn de geruchten over een deelname van Evenepoel ontstaan omdat hij wat gek werd gemaakt. En dat kwam dan vooral door de euforie na zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen.

"Maar intern was het nooit een optie", stelt Vanthourenhout nog. Evenepoel kende het parcours van de Ronde van Vlaanderen ook al doordat hij in de buurt woont, op de kasseistroken van Parijs-Roubaix heeft hij nog nooit gereden.