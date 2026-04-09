Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix

Jasper Philipsen is zondag een van de speerpunten van Alpecin-Premier Tech in Parijs-Roubaix. Onze landgenoot hoopt op een goed resultaat aan de zijde van Mathieu van der Poel en slijpt de messen.

Dat Philipsen goed uit de voeten kan in de Hel van het Noorden, bewees hij al. In 2024 én 2023 zorgde hij samen met zijn Nederlandse ploegmaat voor een één-tweetje. Vorig jaar werd hij elfde.

Philipsen zal niks cadeau geven

"Ik kijk er enorm naar uit, Roubaix is een van de mooiste wedstrijden van het jaar", wordt de Belg geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Een leuke wedstrijd waar ik ieder jaar graag naartoe kom. Met al een zege op zak ga ik er ook relaxter naartoe, het is niet de wedstrijd van de laatste kans zoals bij sommigen."

"We kunnen elkaar versterken en rust brengen", denkt Philipsen. "Het is geen garantie op succes, ik moet vooral zien waar ik zelf geraak en hopelijk kom ik in een positie waarin ik een meerwaarde kan betekenen."

En wat met Tadej Pogacar? "Uiteraard is hij een grote kandidaat-winnaar, maar wij zijn zeker niet kansloos. We trekken met goeie moed naar Roubaix en hopen onze sterkte te kunnen uitspelen. We gaan zeker niks cadeau geven."



Phillipsen gaf het zelf al aan: hij trekt naar Noord-Frankrijk met een overwinning op zak. Twee om precies te zijn. Hij was de beste in Nokere Koerse en zegevierde daarna ook in In Flanders Fields.