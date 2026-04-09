Lorenz Lomme
| Reageer
Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen is zondag een van de speerpunten van Alpecin-Premier Tech in Parijs-Roubaix. Onze landgenoot hoopt op een goed resultaat aan de zijde van Mathieu van der Poel en slijpt de messen.

Dat Philipsen goed uit de voeten kan in de Hel van het Noorden, bewees hij al. In 2024 én 2023 zorgde hij samen met zijn Nederlandse ploegmaat voor een één-tweetje. Vorig jaar werd hij elfde.

Philipsen zal niks cadeau geven

"Ik kijk er enorm naar uit, Roubaix is een van de mooiste wedstrijden van het jaar", wordt de Belg geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Een leuke wedstrijd waar ik ieder jaar graag naartoe kom. Met al een zege op zak ga ik er ook relaxter naartoe, het is niet de wedstrijd van de laatste kans zoals bij sommigen."

"We kunnen elkaar versterken en rust brengen", denkt Philipsen. "Het is geen garantie op succes, ik moet vooral zien waar ik zelf geraak en hopelijk kom ik in een positie waarin ik een meerwaarde kan betekenen."

En wat  met Tadej Pogacar? "Uiteraard is hij een grote kandidaat-winnaar, maar wij zijn zeker niet kansloos. We trekken met goeie moed naar Roubaix en hopen onze sterkte te kunnen uitspelen. We gaan zeker niks cadeau geven."


Phillipsen gaf het zelf al aan: hij trekt naar Noord-Frankrijk met een overwinning op zak. Twee om precies te zijn. Hij was de beste in Nokere Koerse en zegevierde daarna ook in In Flanders Fields.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Paris - Roubaix
Jasper Philipsen

Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Jan Bakelants Remco Evenepoel Jasper Philipsen Florian Vermeersch Eddy Merckx Mikel Landa Meana Dirk De Wolf Thierry Gouvenou Greg Van Avermaet Mikel Aranburu Sonny Colbrelli Bert De Backer Oliver Naesen Maximilian Schachmann Sep Vanmarcke Ethan Hayter

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved