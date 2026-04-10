Tim Merlier onthult hoe hij Soudal Quick-Step overtuigde voor Parijs-Roubaix

Tim Merlier komt zondag ook aan de start van Parijs-Roubaix. Die beslissing werd pas woensdag genomen na zijn overwinning in de Scheldeprijs.

De voorbije weken moest Tim Merlier de voorjaarskoersen vanuit zijn zetel bekijken, door zijn knieblessure had hij nog een te grote conditionele achterstand. Afgelopen woensdag maakte hij zijn rentree in de Scheldeprijs.

Merlier schoot meteen raak en schonk Soudal Quick-Step een deugddoende overwinning. Het was voor The Wolfpack ook meteen duidelijk dat Merlier zondag ook aan de start zou staan van Parijs-Roubaix.

Merlier aan de start van Parijs-Roubaix

Al had Merlier zich zelf al eerder kandidaat gesteld. "Ik had net een training van 6 uur afgewerkt en begon me steeds beter te voelen. Ik stuurde de ploeg dus een berichtje dat ik Roubaix wilde rijden", zegt hij bij Sporza.

"Al snel bleek dat ik serieus genomen werd." Enkel de Scheldeprijs werd nog afgewacht om een beslissing te nemen. "Het is toch een grote klassieker, dus ik ben blij dat ik erbij ben", stelt Merlier nog.

Een eigen resultaat rijden zal er wellicht nog niet inzitten, Merlier zal zijn ploeg wellicht ondersteunen. Dat kan door zelf te anticiperen of door Stuyven of Van Baarle te helpen op één of andere manier.