Jurgen Foré duidt de man van de toekomst aan bij Soudal Quick-Step: "We geloven heel hard in zijn potentieel"

Lorenz Lomme
Soudal Quick-Step wil zondag schitteren in Parijs-Roubaix. Jurgen Foré gelooft voor de toekomst heel hard in deze renner.

Soudal Quick-Step verloor met Remco Evenepoel zowel op als naast de fiets een uithangbord. Onze landgenoot trok de aandacht naar zich toe en zette straffe prestaties neer voor de "Wolfpack", zowel in eendags- als rittenkoersen.

Evenepoel vertrok naar Red Bull en daardoor moet Soudal Quick-Step op zoek naar een nieuwe man voor de toekomst. CEO Jürgen Foré wil de komende jaren volop inzetten op Paul Magnier, die met zijn 21 lentes tot een van de jonkies van het team behoort.

Soudal Quick-Step gelooft heel hard in Magnier

"Hij is een jongen die ongelooflijk sterk en snel is", zegt Foré bij WielerFlits. "Wij geloven heel hard in Paul, zonder hem met druk te belasten. Hij is nu 21 jaar jong, de jongens waar hij het tegen moet opnemen zijn 26, 27 of 28 jaar."

"Hij moet nog naar zijn topjaren groeien", beseft Foré. "Ik weet dat hij nog wat ervaring moet opdoen en sterker moet worden. Paul is het gewoon om veel koersen te winnen, maar hij ervaart nu dat je in die zware klassiekers energie moet zoeken wanneer je denkt dat je niets meer hebt. Om dan te sprinten voor de overwinning."


“We hebben Paul niet voor niets vier jaar verlengd, we geloven heel hard in zijn potentieel. Dat hij stappen gaat zetten, daar zijn we zeker van. Hoe groot die zullen zijn, zal de toekomst uitwijzen, maar wij geloven dat Paul één van de mannen kan worden in dit soort koersen."

