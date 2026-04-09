Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

Tadej Pogacar is zondag een van de favorieten voor Parijs-Roubaix. Dirk De Wolf ziet de wereldkampioen echter niet winnen, Jan Bakelants zou het dan weer graag zien gebeuren.

Wint Pogacar vijf monumenten op rij?

Wordt Tadej Pogacar zondag de vierde renner ooit, na Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx, die alle vijf de monumenten wint? Pogacar kan ook de eerste renner ooit worden die alle vijf de monumenten op rij wint.

Met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije vorig jaar en Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen dit jaar zit Pogacar al aan vier zeges op rij. Dat is nu al een record, Eddy Merckx kwam niet verder dan drie.

De Wolf ziet Pogacar niet winnen, Bakelants hoopt er wel op

Dirk De Wolf ziet Pogacar echter niet winnen in Parijs-Roubaix. "Zondag zal hij geklopt worden. Als hij ergens moet geklopt worden, dan zal het in Parijs-Roubaix zijn. Verder zie ik weinig mogelijkheden in de klassiekers", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Jan Bakelants wil dan weer wel dat Pogacar voor het eerst Parijs-Roubaix wint en geschiedenis schrijft. "Ik hoop het. Ik wil nu wel eens iets unieks meemaken. En dan nog eens met het WK ertussen", stel Bakelants.

Als Pogacar zondag Parijs-Roubaix wint, dan maakt hij ook veel kans om de vijf monumenten in één seizoen te winnen. Wie zal de wereldkampioen van winst houden in Luik-Bastenaken-Luik of de Ronde van Lombardije?