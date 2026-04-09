Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

Tadej Pogacar is zondag een van de favorieten voor Parijs-Roubaix. Dirk De Wolf ziet de wereldkampioen echter niet winnen, Jan Bakelants zou het dan weer graag zien gebeuren.

Wint Pogacar vijf monumenten op rij?

Wordt Tadej Pogacar zondag de vierde renner ooit, na Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx, die alle vijf de monumenten wint? Pogacar kan ook de eerste renner ooit worden die alle vijf de monumenten op rij wint. 

Met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije vorig jaar en Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen dit jaar zit Pogacar al aan vier zeges op rij. Dat is nu al een record, Eddy Merckx kwam niet verder dan drie. 

De Wolf ziet Pogacar niet winnen, Bakelants hoopt er wel op

Dirk De Wolf ziet Pogacar echter niet winnen in Parijs-Roubaix. "Zondag zal hij geklopt worden. Als hij ergens moet geklopt worden, dan zal het in Parijs-Roubaix zijn. Verder zie ik weinig mogelijkheden in de klassiekers", zegt hij bij Wielerclub Wattage

Jan Bakelants wil dan weer wel dat Pogacar voor het eerst Parijs-Roubaix wint en geschiedenis schrijft. "Ik hoop het. Ik wil nu wel eens iets unieks meemaken. En dan nog eens met het WK ertussen", stel Bakelants.   

Lees ook... De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd
Als Pogacar zondag Parijs-Roubaix wint, dan maakt hij ook veel kans om de vijf monumenten in één seizoen te winnen. Wie zal de wereldkampioen van winst houden in Luik-Bastenaken-Luik of de Ronde van Lombardije? 

De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen heeft met Tim Merlier

Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

Niet Evenepoel: Bakelants noemt verrassende uitdager voor Pogacar in Luik

Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

'Zes renners moeten eind 2026 vertrekken bij Soudal Quick-Step'

Pogacar of Merckx? De Vlaeminck twijfelt niet over wie de allerbeste is

Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

Achtste in de Scheldeprijs: Jasper Philipsen geeft oorzaak voor minder resultaat

🎥 Na overtuigende zege in de Scheldeprijs: Tim Merlier moet iets toegeven

🎥Over zijn stuur gevlogen: duidelijke beelden van zware valpartij Evenepoel in Catalonië duiken op

Steeds meer wegrenner: Toon Aerts moet iets toegeven over het veldrijden

Van der Poel gewaarschuwd door ASO-parcoursbouwer, maar die ziet ook redmiddel voor Mathieu én Wout

"Geraak er moeilijk vanaf": Jasper Philipsen onthult medisch probleem

Van Aert spreekt zich uit over effect van het vaderschap op zijn carrière

Herregodts neemt het fel op voor Florian Vermeersch na kritiek op beslissingen in finales Interview

Eerste Scheldeprijs zonder nummer 2 van 1960: wielerwereld rouwt om Marcel Buys

Parket dreigt met vervolging en Pogacar reageerde fel: Vanmarcke wijst instanties met de vinger

UPDATE: Organisatie grijpt drastisch in en straft schuldige na zware val van Landa, renner moet opgeven

🎥 Zware kritiek op Van der Poel, Evenepoel én Van Aert: "Terug naar amateurs en ontslag voor ploegleiders"

Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"

🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"

📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

Mister Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel steekt er toch nog bovenuit Analyse

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open

Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

