🎥 Na vuistslag in koers: UCI legt renner stevige schorsing op

De UCI heeft de Nieuw-Zeelander Kiaan Watts (24) een stevige schorsing opgelegd. In de Ster van Zwolle deelde Watts een vuistslag uit aan een andere renner.

Op 7 maart ging het zwaar fout in de finale van de Ster van Zwolle in Nederland. De Nieuw-Zeelander Kiaan Watts (NSN Development Team) gaf de Nederlander Marijn Maas (BEAT CC p/b Saxo) een klap op het hoofd gegeven.

Watts werd toen al meteen gediskwalificeerd en kreeg al een boete van 200 Zwitserse frank en 25 UCI-punten aftrek. De UCI heeft de Nieuw-Zeelander nu ook een stevige schorsing opgelegd.

Watts krijgt schorsing na vuistslag in Ster van Zwolle

De Internationale Wielerunie legt Watts een schorsing van 25 dagen op. "Deze gaat in op 9 april 2026 en eindigt op 2 mei 2026", klinkt het. Dat zijn 24 dagen, zijn ploeg hield Watts al uit de Dorpenomloop Rucphen door zijn actie.

In de Nokere Koerse, GP Jean-Pierre Monseré en woensdag in de Scheldeprijs kwam Watts wel nog aan de start, waardoor zijn schorsing nu pas ingaat Watts zou zijn straf ook geaccepteerd hebben en zal dus zo'n drie weken niet mogen koersen.

De UCI benadrukte ook nog dat renners de verantwoordelijkheid hebben om de waarden van de sport te beschermen en de integritreit van de sport te bewaren. Een slag op het hoofd in koers hoort daar dus zeker niet bij.



