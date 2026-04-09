Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix? Dit zegt Lotto-Intermarché erover

Arnaud De Lie beleeft niet het beste voorjaar uit zijn carrière. De Waal moest passen voor de Ronde van Vlaanderen en is een vraagteken voor Parijs-Roubaix. Ploegleider Pieter Vanspeybrouck komt met een update.

De Lie (Lotto-Intermarché) werd knap vierde in In Flanders Fields, maar haalde daarna de finish niet in Dwars door Vlaanderen. "Het was niet goed, die laatste wedstrijd", zegt Pieter Vanspeybrouck in gesprek met WielerFlits.

Geen druk op De Lie

"Hij was opnieuw ziek geworden en dat is blijven aanslepen. Er zat niets anders op dan de Ronde van Vlaanderen rijden zonder onze kopman, al is dat natuurlijk het laatste wat je wil. Maar hij moest gewoon rusten, dat was de beste oplossing."

Wat met Parijs-Roubaix? "Na Dwars door Vlaanderen heeft hij niet veel meer getraind. We zijn daar streng op geweest en hebben gezegd dat hij enkel weer mocht rijden als hij zich terug goed voelde. De laatste twee dagen was dat opnieuw het geval. Hij gaat donderdag de verkenning met de ploeg van Parijs-Roubaix meedoen en daarna zien we wel of hij kan starten."

"De druk om voor een resultaat te gaan, geven we onszelf ook niet, omdat we ook realistisch zijn", is Vanspeybrouck duidelijk. "Ik denk, het zou al goed zijn mocht hij in die koers aan de start staan en op een goeie manier uitrijden. Als ploeg gaan we hem die druk zeker niet geven, maar een goede Arnaud moet die koers wel liggen."



Het lijkt nu vooral zaak voor De Lie om gezond te blijven en koersritme op te doen. Het seizoen is nog pril en met onder meer de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Frankrijk staan er nog mooie afspraken op het programma.