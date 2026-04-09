Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

Mathieu van der Poel kan voor de vierde keer Parijs-Roubaix winnen. Sonny Colbrelli klopte de Nederlander in 2021 en ziet een voordeel voor hem op Tadej Pogacar.

Met zeges in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije vorig seizoen en Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen dit jaar heeft Tadej Pogacar nu vier monumenten op rij gewonnen.

Wint Pogacar zijn vijfde monument op rij?

Zondag kan de Sloveen zijn vijfde monument op rij winnen en zo ook de vierde renner ooit worden, naast Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx, die alle monumenten minstens één keer won.

Pogacar zal in Parijs-Roubaix dan wel voorbij Mathieu van der Poel moeten. De Nederlander won de drie laatste edities van de Hel van het Noorden en is zondag opnieuw de grote favoriet om winnend over de piste in Roubaix te komen.

Vierde zege op rij extra motivatie voor Van der Poel?

Dat denkt ook Sonny Colbrelli, die in 2021 Vermeersch en Van der Poel klopte in de sprint. "Van der Poel is favoriet, al is het maar met kleine voorsprong", zegt hij bij La Gazzetta dello Sport. "Het parcours ligt hem net iets beter."



En Colbrelli ziet nog een ander motivatie voor Van der Poel. "Niemand heeft ooit vier keer achter elkaar gewonnen, die motivatie telt ook mee." Roger Vlaeminck en Tom Boonen zijn recordhouder met vier zeges, maar boekten hun zeges niet na elkaar.