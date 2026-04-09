Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel kan voor de vierde keer Parijs-Roubaix winnen. Sonny Colbrelli klopte de Nederlander in 2021 en ziet een voordeel voor hem op Tadej Pogacar.

Met zeges in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije vorig seizoen en Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen dit jaar heeft Tadej Pogacar nu vier monumenten op rij gewonnen.

Wint Pogacar zijn vijfde monument op rij?

Zondag kan de Sloveen zijn vijfde monument op rij winnen en zo ook de vierde renner ooit worden, naast Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx, die alle monumenten minstens één keer won. 

Pogacar zal in Parijs-Roubaix dan wel voorbij Mathieu van der Poel moeten. De Nederlander won de drie laatste edities van de Hel van het Noorden en is zondag opnieuw de grote favoriet om winnend over de piste in Roubaix te komen. 

Vierde zege op rij extra motivatie voor Van der Poel?

Dat denkt ook Sonny Colbrelli, die in 2021 Vermeersch en Van der Poel klopte in de sprint. "Van der Poel is favoriet, al is het maar met kleine voorsprong", zegt hij bij La Gazzetta dello Sport. "Het parcours ligt hem net iets beter."


En Colbrelli ziet nog een ander motivatie voor Van der Poel. "Niemand heeft ooit vier keer achter elkaar gewonnen, die motivatie telt ook mee." Roger Vlaeminck en Tom Boonen zijn recordhouder met vier zeges, maar boekten hun zeges niet na elkaar. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sonny Colbrelli
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

09:00
Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen onthult met Tim Merlier

08:30
Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

08:00
Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

07:30
📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

21:30
"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

20:30
'Zes renners moeten eind 2026 vertrekken bij Soudal Quick-Step'

20:00
Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

19:00
Achtste in de Scheldeprijs: Jasper Philipsen geeft oorzaak voor minder resultaat

18:30
🎥 Na overtuigende zege in de Scheldeprijs: Tim Merlier moet iets toegeven

17:58
Niet Evenepoel: Bakelants noemt verrassende uitdager voor Pogacar in Luik

17:00
Pogacar of Merckx? De Vlaeminck twijfelt niet over wie de allerbeste is

16:30
🎥Over zijn stuur gevlogen: duidelijke beelden van zware valpartij Evenepoel in Catalonië duiken op

16:00
Mister Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel steekt er toch nog bovenuit

08/04
Steeds meer wegrenner: Toon Aerts moet iets toegeven over het veldrijden

15:00
Van der Poel gewaarschuwd door ASO-parcoursbouwer, maar die ziet ook redmiddel voor Mathieu én Wout

12:30
"Geraak er moeilijk vanaf": Jasper Philipsen onthult medisch probleem

14:00
Van Aert spreekt zich uit over effect van het vaderschap op zijn carrière

13:30
🎥 Zware kritiek op Van der Poel, Evenepoel én Van Aert: "Terug naar amateurs en ontslag voor ploegleiders"

11:00
Herregodts neemt het fel op voor Florian Vermeersch na kritiek op beslissingen in finales

13:00
Eerste Scheldeprijs zonder nummer 2 van 1960: wielerwereld rouwt om Marcel Buys

12:00
UPDATE: Organisatie grijpt drastisch in en straft schuldige na zware val van Landa, renner moet opgeven

11:30
Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"

10:00
🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"

08/04
Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

08/04
Parket dreigt met vervolging en Pogacar reageerde fel: Vanmarcke wijst instanties met de vinger

08/04
Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

07/04
07/04
Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

07/04
"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

07/04
Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

07/04
"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

07/04
📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

07/04
🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

07/04
Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

07/04
Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

07/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Florian Vermeersch Remco Evenepoel Jan Bakelants Mikel Landa Meana Greg Van Avermaet Oliver Naesen Jasper Philipsen Roger De Vlaeminck Tim Wellens Eddy Merckx Tom Boonen Sonny Colbrelli Maximilian Schachmann Bert De Backer Ethan Hayter Cian Uijtdebroeks

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved