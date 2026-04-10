Wat met zijn verkoudheid? Philipsen klaar en duidelijk over wat doorslag zal geven in Parijs-Roubaix

Jasper Philipsen moest in de Scheldeprijs tevreden zijn met de achtste plaats. Kan hij zondag in Parijs-Roubaix beter doen of zal zijn verkoudheid hem nog parten spelen?

Met winst in Nokere Koerse en In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, is het voorjaar van Jasper Philipsen zeker al geslaagd. Al zou die grote kassei in Parijs-Roubaix natuurlijk de ultieme bekroning zijn.

Speelt verkoudheid Philipsen nog parten?

Philipsen kampt al sinds Milaan-Sanremo wel met een verkoudheid. "Ik neem de juiste medicatie. Hopelijk gaat het tegen zondag beter en ben ik dan 100 procent op volle kracht", zei de sprinter van Alpecin-Premier Tech bij Sporza.

In 2023 en 2024 werd Philipsen al eens tweede in Parijs-Roubaix. Wie dat kan, moet toch ook kunnen winnen? Anders dan in de Ronde van Vlaanderen belandt niet altijd iedereen op zijn plaats in Parijs-Roubaix.

Pogacar en Van der Poel zullen Parijs-Roubaix bepalen

"In Roubaix spelen geluk en pech een grotere rol", stelt Philipsen. Toch zal Philipsen het wellicht allemaal moeten ondergaan en moeten hopen dat hij op de piste van Roubaix nog kan sprinten voor de zege.

"Alles hangt af van jongens zoals Mathieu (van der Poel) en Tadej (Pogacar). Zij bepalen waar de koers hard wordt gemaakt en hoe selectief het zal zijn. Dan zullen de benen gewoon spreken", stelde Philipsen nog.