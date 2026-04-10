Tweede zege in Parijs-Roubaix? Onverwacht voordeel voor Lotte Kopecky

Lotte Kopecky won Parijs-Roubaix twee jaar geleden al eens. De editie van dit jaar belooft echter moeilijker en zwaarder dan ooit doordat de vrouwen nu ook op zondag rijden.

De eerste vijf edities van Parijs-Roubaix voor vrouwen werden telkens op zaterdag gereden, een dag voor de mannen. Dit jaar wordt dat anders, net als bij veel Vlaamse klassiekers zullen de vrouwen nu na de mannen finishen. 

Vrouwen zullen meer op de kasseien moeten rijden

En dat zal de koers van de vrouwen zeker veranderen, weet Lotte Koepcky. "Omdat wij op zaterdag reden, waren de paadjes naast de kasseistroken makkelijk bereidbaar", zei Kopecky vorige week bij Vive le Vélo, leve de Ronde.

Door het vele publiek dat voor de mannen aanwezig is op de stroken, zal dat nu niet meer kunnen. "We zullen moeten beseffen dat die paadjes nu niet meer vrij zullen zijn. We zullen nu vooral op de kasseien moeten rijden."

Zwaardere Parijs-Roubaix voordeel voor Kopecky?

Dat kan volgens Ine Beyen echter in het voordeel zijn van Kopecky. Deze editie van Parijs-Roubaix zal helemaal anders zijn dan de vorige voor de vrouwen, ze zullen gedwongen worden om op de kasseien te rijden. 

"Het zal een zwaardere koers zijn, wat goed is voor Lotte. Heel wat knechten zullen snel overboord zijn, omdat de koers hard is", stelt Beyen bij Het Nieuwsblad. Zorgt het voor een tweede zege van Kopecky in Parijs-Roubaix?

