Pogacar, Van der Poel of Van Aert? Johan Museeuw onthult zijn topfavoriet voor Parijs-Roubaix

Wie wint zondag Parijs-Roubaix en zet de laatste kasseiklassieker op zijn palmares? Johan Museeuw denkt dat wereldkampioen Tadej Pogacar opnieuw aan het langste eind zal trekken.

Wie wint de laatste kasseiklassieker?

Een week na de Ronde van Vlaanderen staat Parijs-Roubaix op het programma. De favorieten zijn opnieuw dezelfde met onder meer Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen.

Voor Johan Museeuw is Parijs-Roubaix de zwaarste klassieker op de kalender, doordat er meer dan 50 kilometer kasseien zijn. Voor onder meer Pogacar en Van der Poel is dat een voordeel volgens Museeuw.

Museeuw ziet Pogacar ook Parijs-Roubaix winnen

"Toch blijft Pogacar mijn favoriet", zegt Museeuw bij Cyclism'Actu. "Hij heeft al bijna elke koers gewonnen, dus het zou geen verrassing zijn mocht hij de beste zijn in Parijs-Roubaix", gaat Museeuw verder.

Museeuw ziet dat het wel moeilijker is om Van der Poel, Van Aert en Pedersen te kloppen dan in andere klassiekers. Hij verwacht wel dat de grote namen opnieuw op het podium zullen staan in Roubaix.



"Ik denk Pogacar, Van der Poel en Van Aert. Maar het kan ook Van der Poel voor Pogacar zijn. En hopelijk, voor België, wordt het Van Aert, Pogacar en Van der Poel. Alles zal afhangen van het koersverloop", besluit Museeuw nog.