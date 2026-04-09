Winnen moeilijker dan vroeger: Beyen legt grootste probleem van Kopecky bloot

Voor Lotte Kopecky is het moeilijker geworden om echt haar stempel te drukken in het klassieke voorjaar. En dat heeft volgens Ine Beyen ook te maken met de sterkte van haar ploeg SD Worx-Protime.

De voorbije drie seizoenen boekte SD Worx-Protime altijd de meeste overwinningen. In 2025 waren dat er nog 47, onder meer door de 25 zeges van Lorena Wiebes. De andere ploegen volgden op grote afstand.

UAE Team ADQ won 28 keer, FDJ-SUEZ maar 22 keer. Toch de helft minder dan de ploeg van Kopecky. Nu staat FDJ United-SUEZ op kop met tien zeges, SD Worx-Protime is vierde met zeven zeges.

Wiebes en Kopecky top, SD Worx-Protime minder sterk in de breedte

Vier zeges kwamen van Wiebes, twee van Kopecky met Nokere Koerse en Milaan-Sanremo. De twee kopvrouwen zijn top, maar volgens Ine Beyen is SD Worx-Protime vooral in de breedte niet meer sterk genoeg.

"Als we ze vergelijken met FDJ, zij hebben momenteel de bovenhand. Kopecky had in het verleden altijd de sterkste ploeg, er waren altijd andere kaarten om te spelen. Die heeft ze momenteel niet", zegt Beyen bij Het Nieuwsblad.

Kopecky heeft niet meer de sterkste ploeg

Enkele jaren geleden was de ploeg van Kopecky nog heel dominant met naast Kopecky en Wiebes ook nog Vollering en Reusser. Zij zijn echter vertrokken naar andere ploegen om zelf hun kans te gaan.





Voor Kopecky kan de puzzel nog eens goed vallen zoals in Milaan-Sanremo, maar de overmacht van FDJ United-SUEZ is voor Kopecky momenteel te groot om tegenop te kunnen volgens Beyen.