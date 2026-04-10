Wat na Parijs-Roubaix? Mathieu van der Poel doet plannen uit de doeken

Met Parijs-Roubaix staat zondag alweer de laatste kasseiklassieker op het programma. Voor Mathieu van der Poel zal het wellicht ook de laatste klassieker van het voorjaar zijn.

Winst in Omloop Nieuwsblad, achtste in Milaan-Sanremo, winst in de E3 Saxo Classic, 35ste in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. 

Mathieu van der Poel heeft vijf klassiekers gereden dit voorjaar, Parijs-Roubaix wordt zijn zesde. Als Van der Poel wint, doet hij dat al voor de vierde keer op rij en komt hij naast recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck. 

Voorjaar stopt voor Van der Poel na Parijs-Roubaix

Na Parijs-Roubaix zijn de kasseiklassiekers achter de rug en wachten de heuvelklassiekers, maar dat zal wellicht zonder Van der Poel zijn. De Nederlander zal hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen. 

"Het hangt ervan af hoe ik me voel na Roubaix, maar het plan is wel om te stoppen na zondag", citeerde In de Leiderstrui hem op zijn persconferentie. Geen Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik dus voor Van der Poel. 

Van der Poel op podium van L-B-L in 2024

Lees ook... 🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is
Dat was vorig jaar ook het geval, twee jaar geleden kwam hij wel aan de start. In de Amstel Gold Race werd hij toen 35ste, in Luik-Bastenaken-Luik won Van der Poel de sprint van een grote groep voor de derde plaats. 

Pogacar, Van der Poel of Van Aert? Johan Museeuw onthult zijn topfavoriet voor Parijs-Roubaix

Pogacar, Van der Poel of Van Aert? Johan Museeuw onthult zijn topfavoriet voor Parijs-Roubaix

15:00
🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

08:30
Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

07:00
Pogacar op deze manier te kloppen in Parijs-Roubaix? Van der Poel wil er niet van weten

Pogacar op deze manier te kloppen in Parijs-Roubaix? Van der Poel wil er niet van weten

11:00
Hoe is Van Aert als kopman? Ploegmaat doet boekje open en zegt wat hem speciaal maakt

Hoe is Van Aert als kopman? Ploegmaat doet boekje open en zegt wat hem speciaal maakt

14:00
"Niet bespreekbaar": Vanthourenhout klaar en duidelijk over Evenepoel

"Niet bespreekbaar": Vanthourenhout klaar en duidelijk over Evenepoel

13:00
Tweede zege in Parijs-Roubaix? Onverwacht voordeel voor Lotte Kopecky

Tweede zege in Parijs-Roubaix? Onverwacht voordeel voor Lotte Kopecky

12:30
Succes van zijn uitstekend voorjaar: Vermeersch verklapt twee van zijn geheimen

Succes van zijn uitstekend voorjaar: Vermeersch verklapt twee van zijn geheimen

12:00
🎥 Na vuistslag in koers: UCI legt renner stevige schorsing op

🎥 Na vuistslag in koers: UCI legt renner stevige schorsing op

10:00
Mathieu van der Poel antwoordt op kritiek na Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel antwoordt op kritiek na Ronde van Vlaanderen

19:00
Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

09:00
Wat met zijn verkoudheid? Philipsen klaar en duidelijk over wat doorslag zal geven in Parijs-Roubaix

Wat met zijn verkoudheid? Philipsen klaar en duidelijk over wat doorslag zal geven in Parijs-Roubaix

08:00
Tim Merlier onthult hoe hij Soudal Quick-Step overtuigde voor Parijs-Roubaix

Tim Merlier onthult hoe hij Soudal Quick-Step overtuigde voor Parijs-Roubaix

07:35
Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

21:30
Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix

Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix

20:30
Jan Bakelants moet de fans van Remco Evenepoel zwaar teleurstellen

Jan Bakelants moet de fans van Remco Evenepoel zwaar teleurstellen

20:00
Jurgen Foré duidt de man van de toekomst aan bij Soudal Quick-Step: "We geloven heel hard in zijn potentieel"

Jurgen Foré duidt de man van de toekomst aan bij Soudal Quick-Step: "We geloven heel hard in zijn potentieel"

18:30
Aranburu bezorgt Basken het delirium, Seixas bouwt voorsprong verder uit

Aranburu bezorgt Basken het delirium, Seixas bouwt voorsprong verder uit

18:00
Concurrente van Lotte Kopecky openhartig: "Het is een hele pittige periode geweest"

Concurrente van Lotte Kopecky openhartig: "Het is een hele pittige periode geweest"

17:00
Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

16:30
Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix? Dit zegt Lotto-Intermarché erover

Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix? Dit zegt Lotto-Intermarché erover

16:00
"Wel tien keer gevraagd": hierdoor was de zege in de Scheldeprijs éxtra speciaal voor Tim Merlier

"Wel tien keer gevraagd": hierdoor was de zege in de Scheldeprijs éxtra speciaal voor Tim Merlier

09/04
Tadej Pogacar heeft zeer slecht nieuws voor de concurrentie: "Dat is geen geheim"

Tadej Pogacar heeft zeer slecht nieuws voor de concurrentie: "Dat is geen geheim"

09/04
Winnen moeilijker dan vroeger: Beyen legt grootste probleem van Kopecky bloot

Winnen moeilijker dan vroeger: Beyen legt grootste probleem van Kopecky bloot

09/04
De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

09/04
Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

09/04
"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

09/04
Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

09/04
"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

09/04
Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

09/04
"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

09/04
Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen heeft met Tim Merlier

Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen heeft met Tim Merlier

09/04
Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

09/04
Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

09/04
📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

08/04
"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

08/04

