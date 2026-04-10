Wat na Parijs-Roubaix? Mathieu van der Poel doet plannen uit de doeken

Met Parijs-Roubaix staat zondag alweer de laatste kasseiklassieker op het programma. Voor Mathieu van der Poel zal het wellicht ook de laatste klassieker van het voorjaar zijn.

Winst in Omloop Nieuwsblad, achtste in Milaan-Sanremo, winst in de E3 Saxo Classic, 35ste in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen.

Mathieu van der Poel heeft vijf klassiekers gereden dit voorjaar, Parijs-Roubaix wordt zijn zesde. Als Van der Poel wint, doet hij dat al voor de vierde keer op rij en komt hij naast recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck.

Voorjaar stopt voor Van der Poel na Parijs-Roubaix

Na Parijs-Roubaix zijn de kasseiklassiekers achter de rug en wachten de heuvelklassiekers, maar dat zal wellicht zonder Van der Poel zijn. De Nederlander zal hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen.

"Het hangt ervan af hoe ik me voel na Roubaix, maar het plan is wel om te stoppen na zondag", citeerde In de Leiderstrui hem op zijn persconferentie. Geen Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik dus voor Van der Poel.

Van der Poel op podium van L-B-L in 2024

Lees ook... 🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is›

Dat was vorig jaar ook het geval, twee jaar geleden kwam hij wel aan de start. In de Amstel Gold Race werd hij toen 35ste, in Luik-Bastenaken-Luik won Van der Poel de sprint van een grote groep voor de derde plaats.