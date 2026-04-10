Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

Mathieu van der Poel hoopt zondag voor de vierde keer Parijs-Roubaix te winnen. De Nederlander steekt alvast in een goede vorm.

Dat bewees hij onder meer in de E3 Saxo Classic. Van der Poel won die koers en liet er buitenaardse waarden noteren. Dat kunnen we afleiden uit enkele gegevens die het fenomeen na de koers in kwestie deelde.

Van der Poel zou in de E3 Saxo Classic met gemiddeld 446 watt zijn beste waarden ooit getrapt hebben over 90 minuten. Hier en daar werd dat echter in twijfel getrokken. Van der Poel brengt nu zelf duidelijkheid.

Het cijfer klopt

"Ja, dat cijfer is geanalyseerd en het klopt", vertelt hij aan Sporza. "Anders zou ik het niet gedeeld hebben. Het was gewoon om te tonen hoe hard het in mijn eentje was met die wind."

"Enkele zogezegde experts hadden weer een opinie", gaat hij verder. "Ik deel niets op Strava, maar soms vind ik het wel leuk om iets te verspreiden. Het was goed om vast te stellen dat ik op mijn leeftijd nog kan verbeteren, want ik moet koersen tegen Tadej, misschien wel de beste renner ooit."

Van der Poel moest diep gaan in de E3 Saxo Classic, maar hield in een prangend slot toch nog stand tegen het achtervolgende groepje. Zondag, in Parijs-Roubaix, zal hij zijn beste waarden mogelijk moeten benaderen om Pogacar te kloppen.



