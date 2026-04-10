Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel hoopt zondag voor de vierde keer Parijs-Roubaix te winnen. De Nederlander steekt alvast in een goede vorm.

Dat bewees hij onder meer in de E3 Saxo Classic. Van der Poel won die koers en liet er buitenaardse waarden noteren. Dat kunnen we afleiden uit enkele gegevens die het fenomeen na de koers in kwestie deelde.

Van der Poel zou in de E3 Saxo Classic met gemiddeld 446 watt zijn beste waarden ooit getrapt hebben over 90 minuten. Hier en daar werd dat echter in twijfel getrokken. Van der Poel brengt nu zelf duidelijkheid.

"Ja, dat cijfer is geanalyseerd en het klopt", vertelt hij aan Sporza. "Anders zou ik het niet gedeeld hebben. Het was gewoon om te tonen hoe hard het in mijn eentje was met die wind."

"Enkele zogezegde experts hadden weer een opinie", gaat hij verder. "Ik deel niets op Strava, maar soms vind ik het wel leuk om iets te verspreiden. Het was goed om vast te stellen dat ik op mijn leeftijd nog kan verbeteren, want ik moet koersen tegen Tadej, misschien wel de beste renner ooit."

Van der Poel moest diep gaan in de E3 Saxo Classic, maar hield in een prangend slot toch nog stand tegen het achtervolgende groepje. Zondag, in Parijs-Roubaix, zal hij zijn beste waarden mogelijk moeten benaderen om Pogacar te kloppen.

Lees ook... 🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
E3 Saxo Bank Classic
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

08:30
🎥 Na vuistslag in koers: UCI legt renner stevige schorsing op

🎥 Na vuistslag in koers: UCI legt renner stevige schorsing op

10:00
Mathieu van der Poel antwoordt op kritiek na Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel antwoordt op kritiek na Ronde van Vlaanderen

19:00
Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

09:00
Wat met zijn verkoudheid? Philipsen klaar en duidelijk over wat doorslag zal geven in Parijs-Roubaix

Wat met zijn verkoudheid? Philipsen klaar en duidelijk over wat doorslag zal geven in Parijs-Roubaix

08:00
Tim Merlier onthult hoe hij Soudal Quick-Step overtuigde voor Parijs-Roubaix

Tim Merlier onthult hoe hij Soudal Quick-Step overtuigde voor Parijs-Roubaix

07:35
Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

21:30
Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix

Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix

20:30
Jan Bakelants moet de fans van Remco Evenepoel zwaar teleurstellen

Jan Bakelants moet de fans van Remco Evenepoel zwaar teleurstellen

20:00
Aranburu bezorgt Basken het delirium, Seixas bouwt voorsprong verder uit

Aranburu bezorgt Basken het delirium, Seixas bouwt voorsprong verder uit

18:00
Jurgen Foré duidt de man van de toekomst aan bij Soudal Quick-Step: "We geloven heel hard in zijn potentieel"

Jurgen Foré duidt de man van de toekomst aan bij Soudal Quick-Step: "We geloven heel hard in zijn potentieel"

18:30
Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

16:30
Concurrente van Lotte Kopecky openhartig: "Het is een hele pittige periode geweest"

Concurrente van Lotte Kopecky openhartig: "Het is een hele pittige periode geweest"

17:00
Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix? Dit zegt Lotto-Intermarché erover

Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix? Dit zegt Lotto-Intermarché erover

16:00
"Wel tien keer gevraagd": hierdoor was de zege in de Scheldeprijs éxtra speciaal voor Tim Merlier

"Wel tien keer gevraagd": hierdoor was de zege in de Scheldeprijs éxtra speciaal voor Tim Merlier

15:00
Tadej Pogacar heeft zeer slecht nieuws voor de concurrentie: "Dat is geen geheim"

Tadej Pogacar heeft zeer slecht nieuws voor de concurrentie: "Dat is geen geheim"

14:00
Winnen moeilijker dan vroeger: Beyen legt grootste probleem van Kopecky bloot

Winnen moeilijker dan vroeger: Beyen legt grootste probleem van Kopecky bloot

13:30
De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

13:00
Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

12:00
"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

11:30
Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

09/04
"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

11:00
Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

09/04
"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

09/04
Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen heeft met Tim Merlier

Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen heeft met Tim Merlier

09/04
Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

09/04
Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

09/04
📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

08/04
"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

08/04
'Zes renners moeten eind 2026 vertrekken bij Soudal Quick-Step'

'Zes renners moeten eind 2026 vertrekken bij Soudal Quick-Step'

08/04
Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

08/04
Achtste in de Scheldeprijs: Jasper Philipsen geeft oorzaak voor minder resultaat

Achtste in de Scheldeprijs: Jasper Philipsen geeft oorzaak voor minder resultaat

08/04
🎥 Na overtuigende zege in de Scheldeprijs: Tim Merlier moet iets toegeven

🎥 Na overtuigende zege in de Scheldeprijs: Tim Merlier moet iets toegeven

08/04
Niet Evenepoel: Bakelants noemt verrassende uitdager voor Pogacar in Luik

Niet Evenepoel: Bakelants noemt verrassende uitdager voor Pogacar in Luik

08/04
Pogacar of Merckx? De Vlaeminck twijfelt niet over wie de allerbeste is

Pogacar of Merckx? De Vlaeminck twijfelt niet over wie de allerbeste is

08/04
🎥Over zijn stuur gevlogen: duidelijke beelden van zware valpartij Evenepoel in Catalonië duiken op

🎥Over zijn stuur gevlogen: duidelijke beelden van zware valpartij Evenepoel in Catalonië duiken op

08/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Tim Merlier Jan Bakelants Jasper Philipsen Remco Evenepoel Eddy Merckx Mikel Landa Meana Dirk De Wolf Thierry Gouvenou Florian Vermeersch Mathieu Heijboer Rune Herregodts Ine Beyen Toon Aerts Lotte Kopecky Arnaud De Lie Roger De Vlaeminck Marianne Vos

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved