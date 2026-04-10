Na zijn zege in Denain: Alec Segaert spreekt stevige taal voor Parijs-Roubaix

Alec Segeaert won zo'n drie weken geleden de GP de Denain, de kleine versie van Parijs-Roubaix. Kan de Belgische outsider ook zondag scoren in Parijs-Roubaix?

Zijn overstap van Lotto naar Bahrain Victorious heeft Alec Segaert (23) duidelijk goed gedaan. Hij kan in het klassieke voorjaar nu volledig zijn kans gaan en moet geen rekening meer houden met een sprinter zoals Arnaud De Lie.

Segaert won de GP de Denain

Een late uitval is al het nieuwe handelsmerk van Segaert geworden. In Nokere Koerse werd hij nog ingelopen in de laatste honderd meter, tijdens In Flanders Fields sprong hij in de finale naar Van der Poel en Van Aert. Maar opnieuw zonder succes.

Dat succes had Segaert ondertussen wel al geboekt in de GP de Denain. In het kleinere broertje van Parijs-Roubaix was Segaert sterker dan zijn kompaan Hagenes en bleef uit de greep van het peloton.

Segaert vol vertrouwen voor Parijs-Roubaix

Zondag hoopt Segaert, die afgelopen zondag 15de werd in de Ronde van Vlaanderen, opnieuw te scoren in het noorden van Frankrijk. "Parijs-Roubaix is de koers die mij het beste ligt", zegt hij in de vooruitblik van Bahrain Victorious.

"Het is een constante inspanning en als alles goed gaat, zie ik wel scenario's, waarin we kunnen vechten om een podiumplaats en misschien zelfs voor de winst. Ik ben vol vertrouwen voor zondag", stelt Segaert dan ook.





Al twee keer stond Segaert aan de start van Parijs-Roubaix. Bij zijn debuut in 2024 werd hij 66ste, vorig jaar 87ste op meer dan dertien minuten van Van der Poel. Dit jaar hoopt Segaert dus een pak beter te doen.