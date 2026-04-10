Ploegmaat onthult unieke kwaliteit Van der Poel én zijn reactie na tweede plaats in de Ronde

Sinds dit seizoen is Florian Sénéchal ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Premier Tech. De Fransman vindt Van der Poel de sterkste kopman waar hij al voor reed en zag na de Ronde van Vlaanderen toch teleurstelling.

Na twee jaar bij Arkéa-B&B Hotels belandde Florian Sénéchal (32) bij Alpecin-Premier Tech. De Fransman reed tussen 2018 en 2023 ook bij Soudal Quick-Step, maar Van der Poel is toch de strafste kopman die Sénéchal al zag.

Sénéchal ziet enorm veel zelfvertrouwen bij Van der Poel

"Hij is indrukwekkend, vooral de manier waarop hij koerst en geen druk lijkt te voelen. Praten over andere renners doet hij niet, hij wil zich gewoon focussen op zichzelf. Hij is een echte leider, die weet wat hij wil en ook zelfzeker is", zegt Sénéchal bij RTBF.

Sénéchal reed bij Soudal Quick-Step samen met toppers als Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe. "Maar Van der Poel is de kopman met het meeste zelfvertrouwen. Dat is wat hem echt onderscheid van de rest."

Teleurstelling bij Van der Poel na de Ronde

Na zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen zag Sénéchal wel teleurstelling bij Van der Poel. "Hij was er heel dicht bij, het verschil met Pogacar was ook niet groot. En zijn vader zat in de bus, de broers Roodhooft, de CEO van Premier Tech was er..."

Opnieuw geen vierde zege voor Van der Poel in de Ronde, waarmee hij alleen recordhouder zou geworden zijn. "Maar hij heeft het snel achter zich gelaten en richt zich nu alweer op zondag voor Parijs-Roubaix", besluit Sénéchal nog.