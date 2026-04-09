Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

De pech houdt niet op voor Milan Fretin (25). De sprinter van Cofidis kwam ten val in de finale van de Scheldeprijs en heeft een breuk in zijn elleboog opgelopen.

De finale van de Scheldeprijs werd ontsierd door enkele valpartijen. Daarbij lag ook Milan Fretin van Cofidis. De Belgische sprinter kende dit voorjaar al heel wat pech door ziekte, waardoor hij enkele wedstrijden moest missen.

Fretin liep elleboogbreuk op in Scheldeprijs

In de Ronde van Brugge kon Fretin niet van start gaan, in Dwars door Vlaanderen moest hij dan weer opgeven. En ook in de Scheldeprijs ging het dus mis met een valpartij, al reed Fretin wel nog uit en werd hij 118de.

Een dag later heeft Fretin echter slecht nieuws gekregen. Bij zijn valpartij in de Scheldeprijs heeft Fretin een breukje in de elleboog opgelopen. Fretin wil op 6 juni hervatten in de Heistse Pijl na een stage met zijn ploeg.

Geen Ronde van Limburg voor Fretin

Fretin zal onder meer de Ronde van Limburg missen op vrijdag 15 april. Vorig jaar was Fretin de beste in zijn eigen provincie, hij klopte toen in de sprint Simon Dehairs en Milan Menten.



In 2026 kon Fretin al één keer zegevieren, hij won de derde etappe van de Ruta del Sol. In de openingsetappe van de AlUla Tour en in de Clasica de Almeria strandde Fretin op de tweede plaats.