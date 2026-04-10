Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

Tadej Pogacar lijkt onaantastbaar te zijn, vooral bergop dan. Of kan toptalent Paul Seixas (19) aan de poten van zijn stoel zagen in Luik-Bastenaken-Luik?

In Parijs-Roubaix is Tadej Pogacar zeker nog niet zeker van de zege, maar in Luik-Bastenaken-Luik is het maar de vraag wie hem van de zege kan houden. Remco Evenepoel heeft er zeker zijn zinnen opgezet.

Ideale voorbereiding voor Seixas op L-B-L

Maar Jan Bakelants ziet ook in Paul Seixas een mogelijke uitdager. "Seixas heeft opgebouwd naar Luik via wedstrijden die daar specifiek voor dienen. Pogacar gaat naar Luik via Parijs-Roubaix, met heel weinig en atypische competitie", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Dat zal ervoor zorgen dat Pogacar minder in orde zal zijn dan wanneer hij het programma van Seixas zou hebben gereden. Dus het kan dus wel eens spannend worden in Luik", gaat Bakelants verder.

Wordt Seixas uitdager van Pogacar in Luik?

Een spannende strijd is er de voorbije jaren niet gekomen tussen Evenepoel en Pogacar in Luik. "Elk jaar is dat al op een ontgoocheling uitgedraaid, want ofwel is de ene geblesseerd of valt de andere uit."

"We hebben nog nooit die strijd gezien in Luik", stelt Bakelants. "En nu komt Seixas daarbij." Kan hij wel eindelijk voor spanning zorgen? Een driestrijd met Evenepoel kan echter ook nog altijd.