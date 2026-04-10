Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar

Ontgoocheling met Evenepoel, maar Bakelants ziet andere uitdager voor Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar lijkt onaantastbaar te zijn, vooral bergop dan. Of kan toptalent Paul Seixas (19) aan de poten van zijn stoel zagen in Luik-Bastenaken-Luik?

In Parijs-Roubaix is Tadej Pogacar zeker nog niet zeker van de zege, maar in Luik-Bastenaken-Luik is het maar de vraag wie hem van de zege kan houden. Remco Evenepoel heeft er zeker zijn zinnen opgezet. 

Ideale voorbereiding voor Seixas op L-B-L

Maar Jan Bakelants ziet ook in Paul Seixas een mogelijke uitdager. "Seixas heeft opgebouwd naar Luik via wedstrijden die daar specifiek voor dienen. Pogacar gaat naar Luik via Parijs-Roubaix, met heel weinig en atypische competitie", zegt hij bij Wielerclub Wattage

"Dat zal ervoor zorgen dat Pogacar minder in orde zal zijn dan wanneer hij het programma van Seixas zou hebben gereden. Dus het kan dus wel eens spannend worden in Luik", gaat Bakelants verder. 

Wordt Seixas uitdager van Pogacar in Luik?

Een spannende strijd is er de voorbije jaren niet gekomen tussen Evenepoel en Pogacar in Luik. "Elk jaar is dat al op een ontgoocheling uitgedraaid, want ofwel is de ene geblesseerd of valt de andere uit."

"We hebben nog nooit die strijd gezien in Luik", stelt Bakelants. "En nu komt Seixas daarbij." Kan hij wel eindelijk voor spanning zorgen? Een driestrijd met Evenepoel kan echter ook nog altijd. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Tadej Pogacar

Meer nieuws

🎥 Na vuistslag in koers: UCI legt renner stevige schorsing op

🎥 Na vuistslag in koers: UCI legt renner stevige schorsing op

10:00
🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

🎥 Van der Poel geeft inkijk in zijn leven, vriendin Roxanne zegt hoe hij echt is

08:30
Wat met zijn verkoudheid? Philipsen klaar en duidelijk over wat doorslag zal geven in Parijs-Roubaix

Wat met zijn verkoudheid? Philipsen klaar en duidelijk over wat doorslag zal geven in Parijs-Roubaix

08:00
Tim Merlier onthult hoe hij Soudal Quick-Step overtuigde voor Parijs-Roubaix

Tim Merlier onthult hoe hij Soudal Quick-Step overtuigde voor Parijs-Roubaix

07:35
Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

Mathieu van der Poel veegt speculaties van tafel: "Enkele zogezegde experts ..."

07:00
Tadej Pogacar heeft zeer slecht nieuws voor de concurrentie: "Dat is geen geheim"

Tadej Pogacar heeft zeer slecht nieuws voor de concurrentie: "Dat is geen geheim"

14:00
Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

Dit team moet Wout van Aert aan eerste kassei helpen in Parijs-Roubaix

21:30
Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix? De Wolf en Bakelants staan lijnrecht tegenover elkaar

09/04
Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

Laat Remco Evenepoel een unieke kans liggen? "Niemand doet dat beter"

16:30
Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix

Jasper Philipsen legt de (stevige) intenties van Alpecin-Premier Tech op tafel voor Parijs-Roubaix

20:30
Jan Bakelants moet de fans van Remco Evenepoel zwaar teleurstellen

Jan Bakelants moet de fans van Remco Evenepoel zwaar teleurstellen

20:00
Mathieu van der Poel antwoordt op kritiek na Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel antwoordt op kritiek na Ronde van Vlaanderen

19:00
Jurgen Foré duidt de man van de toekomst aan bij Soudal Quick-Step: "We geloven heel hard in zijn potentieel"

Jurgen Foré duidt de man van de toekomst aan bij Soudal Quick-Step: "We geloven heel hard in zijn potentieel"

18:30
Aranburu bezorgt Basken het delirium, Seixas bouwt voorsprong verder uit

Aranburu bezorgt Basken het delirium, Seixas bouwt voorsprong verder uit

18:00
Concurrente van Lotte Kopecky openhartig: "Het is een hele pittige periode geweest"

Concurrente van Lotte Kopecky openhartig: "Het is een hele pittige periode geweest"

17:00
Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix? Dit zegt Lotto-Intermarché erover

Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix? Dit zegt Lotto-Intermarché erover

16:00
"Wel tien keer gevraagd": hierdoor was de zege in de Scheldeprijs éxtra speciaal voor Tim Merlier

"Wel tien keer gevraagd": hierdoor was de zege in de Scheldeprijs éxtra speciaal voor Tim Merlier

15:00
Winnen moeilijker dan vroeger: Beyen legt grootste probleem van Kopecky bloot

Winnen moeilijker dan vroeger: Beyen legt grootste probleem van Kopecky bloot

13:30
De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

De Wolf en Albert geloven in Van Aert voor Parijs-Roubaix, maar zien één iets over het hoofd

13:00
Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

Nog maar eens slecht nieuws: Milan Fretin krijgt zwaar verdict na valpartij in de Scheldeprijs

12:00
"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

"Dit is geen toeval": Visma-Lease a Bike krijgt verbod van UCI en vreest voor Van Aert in Parijs-Roubaix

11:30
"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

"Het hangt mijn voeten uit": Eddy Merckx (80) ligt opnieuw in het ziekenhuis

11:00
"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

"Levensgevaarlijk": parcoursbouwer van Parijs-Roubaix trekt aan de alarmbel

09/04
Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen heeft met Tim Merlier

Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen heeft met Tim Merlier

09/04
Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

09/04
Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

09/04
Niet Evenepoel: Bakelants noemt verrassende uitdager voor Pogacar in Luik

Niet Evenepoel: Bakelants noemt verrassende uitdager voor Pogacar in Luik

08/04
Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

Van der Poel favoriet voor Parijs-Roubaix: ex-winnaar ziet voordeel op Pogacar

09/04
"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

08/04
📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

08/04
'Zes renners moeten eind 2026 vertrekken bij Soudal Quick-Step'

'Zes renners moeten eind 2026 vertrekken bij Soudal Quick-Step'

08/04
Pogacar of Merckx? De Vlaeminck twijfelt niet over wie de allerbeste is

Pogacar of Merckx? De Vlaeminck twijfelt niet over wie de allerbeste is

08/04
Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

08/04
Achtste in de Scheldeprijs: Jasper Philipsen geeft oorzaak voor minder resultaat

Achtste in de Scheldeprijs: Jasper Philipsen geeft oorzaak voor minder resultaat

08/04
🎥 Na overtuigende zege in de Scheldeprijs: Tim Merlier moet iets toegeven

🎥 Na overtuigende zege in de Scheldeprijs: Tim Merlier moet iets toegeven

08/04
🎥Over zijn stuur gevlogen: duidelijke beelden van zware valpartij Evenepoel in Catalonië duiken op

🎥Over zijn stuur gevlogen: duidelijke beelden van zware valpartij Evenepoel in Catalonië duiken op

08/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Tim Merlier Jan Bakelants Jasper Philipsen Remco Evenepoel Eddy Merckx Mikel Landa Meana Dirk De Wolf Thierry Gouvenou Florian Vermeersch Mathieu Heijboer Rune Herregodts Ine Beyen Toon Aerts Lotte Kopecky Arnaud De Lie Roger De Vlaeminck Marianne Vos

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved