Geen top tien voor Meeus in de Scheldeprijs, die duidelijk met iets anders in zijn hoofd zit

Stevige teleurstelling voor Jordi Meeus in de Scheldeprijs. De sprinter van Red Bull-BORA-hansgrohe begon in goede positie, maar werd uiteindelijk pas veertiende.

Met een zege in Le Samyn, een zevende plaats in Omloop Nieuwsblad en een tweede plaats in Nokere Koerse had Jordi Meeus al een goed voorjaar achter de rug. In de Scheldeprijs lukte het echter niet.

Meeus raakt lead-out Van Poppel kwijt

In de slotkilometer verloor Meeus zijn lead-out Danny van Poppel. De Nederlander raakte door een gaatje en dat lukte Meeus niet. Hij besloot wat terug te zakken en beschutting te zoeken tegen de wind.

Meeus begon vooraan aan de sprint, maar kwam nog enkele keren in de wind te zitten tijdens de voorbereiding. Toen het wat stilviel op 250 meter van de streep en Meeus wilde vertrekken, zat er niet veel meer op zijn benen.

Al snel werd de sprinter van Red Bull-BORA-hansgrohe overrompeld. "Ik had schrik dat ze van achteruit zouden komen en ik ingesloten zou zitten. Al snel voelde ik dat er niet veel snelheid meer op zat", zei Meeus achteraf bij Sporza.

Parijs-Roubaix zit in het hoofd van Meeus



"Ik heb een stevige trainingsweek achter de rug met het oog op Roubaix", zit hij vooral met zondag in zijn achterhoofd. "Ik had liever een iets beter gevoel aan deze wedstrijd overgehouden, maar ik zit op schema voor zondag."