Stevig verdict voor Isaac dlel Toro na zware valpartij in Ronde van het Baskenland

Moet Isaac del Toro de Ardennenklassiekers missen? De Mexicaanse kampioen moest opgeven in de Ronde van het Baskenland en liep een stevige blessure op.

Met winst in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico en een derde plaats in de Strade Bianche was Isaac del Toro uitstekend begonnen aan 2026. In de Ronde van het Baskenland liep het wel minder goed voor de Mexicaanse kampioen.

Na twee etappes stond Del Toro op de achtste plaats in het klassement, maar wel al bijna op drie minuten van leider Paul Seixas. Al vroeg in de derde etappe liep het dan ook nog mis voor Del Toro.

De Mexicaan kwam ten val en probeerde nog wel even door te gaan, maar moest toch opgeven. Vooral het rechterbeen van Del Toro leek geraakt en dat bleek ook achteraf uit de medische update van UAE Team Emirates-XRG.

Isaac Del Toro komt al vroeg in de etappe ten val en moet daarom de strijd staken in de Ronde van het Baskenland. De Mexicaan heeft de ronde verlaten.



"Isaac heeft een scheur in zijn rechterdij opgelopen, net als enkele schaafwonden", meldde de ploeg op zijn sociale media. "Hij zal nog onderzoeken ondergaan onder toezicht van onze medische staf."





Over tien dagen zou Del Toro kopman worden in de Amstel Gold Race (19 april) en ook in de Waalse Pijl (22 april). In Luik-Bastenaken-Luik (26 april) moest hij dan weer zijn kopman Tadej Pogacar steunen. Het is maar de vraag of dat zal lukken.