"Anders dan de voorbije jaren": Bakelants merkt groot verschil bij Van Aert

Wout van Aert kon nog niet winnen in 2026, maar leefde toch ontspannen toe naar de Ronde van Vlaanderen. Jan Bakelants zag dan ook een verschil met de voorbije jaren, toen er meer druk leek te zijn op Van Aert.

Van Aert opnieuw vierde in de Ronde van Vlaanderen

Voor de Ronde van Vlaanderen was er sprake van de 'Grote Vier', maar zelf ontkende Wout van Aert dat altijd. Hij zag Pogacar en Van der Poel ook nog altijd als een klasse apart en dat bleek ook afgelopen zondag. 

Van Aert werd net als in 2023 en 2025 vierde in de Ronde van Vlaanderen en vond dat achteraf ook het hoogst haalbare. Jan Bakelants zag in de aanloop naar de Ronde vooral een andere Van Aert dan de voorbije jaren. 

Ontspannen Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen ging Bakelants voor Wielerclub Wattage nog op bezoek bij Van Aert om enkele ja/nee-vragen te stellen. "Uitzonderlijk mocht ik langskomen", zei Bakelants tijdens de Scheldeprijs op VRT1. 

"Ik ben heel dankbaar dat ik mocht gaan en dat toonde ook aan dat hij bijzonder ontspannen naar die grote afspraak aan het toeleven was. Want ik heb het de afgelopen jaren misschien wel al anders gezien."

"Door de druk was hij toen minder relaxed dan nu. Dat heeft geloond, ook al was het resultaat dan hetzelfde als vorig jaar. Maar iedereen is apart binnen gekomen, er was dus wel een duidelijke hiërarchie." 

