📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

Drie dagen na zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen is Remco Evenepoel nog niet naar Spanje vertrokken. Wout van Aert stoomt zich dan weer klaar voor Parijs-Roubaix aan de Belgische kust.

Na zijn derde plaats bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen zette Remco Evenepoel de deur op een kier voor een deelname aan Parijs-Roubaix. Red Bull-BORA-hansgrohe sloot die deur maandag echter al.

Evenepoel zou zijn planning niet meer aanpassen in voorbereiding op de heuvelklassiekers. De Amstel Gold Race (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) zou Evenepoel in Spanje voorbereiden.

Trekt Evenepoel nog naar Spanje?

Drie dagen na de Ronde van Vlaanderen is Evenepoel nog altijd in België. Woensdagochtend ging hij zo'n 106 kilometer trainen in net iets meer dan drie uur met onderweg ook 500 hoogtemeters.

Als Evenepoel nog naar Spanje trekt om zich klaar te stomen, dan zal hij wel binnenkort moeten vertrekken. De Amstel Gold Race wordt al over tien dagen gereden. Of komt er toch nog een debuut in Parijs-Roubaix?

Van Aert traint aan de Belgische kust

Wie wel zeker aan de start zal staan van Parijs-Roubaix, is Wout van Aert. Hij is na de Ronde niet naar Herentals getrokken, maar wel naar Knokke. Van daaruit vertrok Van Aert woensdag voor een training van vijf uur, waarin hij 181 kilometer aflegde.



Van Aert trekt wel vaker naar de Belgische kust, nu het paasvakantie is konden ook zijn vrouw en kinderen mee. Lang zal dat niet meer duren, donderdag of vrijdag zal Van Aert richting Frankrijk trekken om Parijs-Roubaix voor te bereiden met Visma-Lease a Bike.